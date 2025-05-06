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Ритейлеры сообщили о росте цен на кондиционеры в России - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Ритейлеры сообщили о росте цен на кондиционеры в России
Ритейлеры сообщили о росте цен на кондиционеры в России - 06.05.2025, ПРАЙМ
Ритейлеры сообщили о росте цен на кондиционеры в России
В России цены на кондиционеры за год в среднем выросли на 15%, рассказал РИА Недвижимость руководитель направления категории "Электротовары" сети магазинов... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:23+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В России цены на кондиционеры за год в среднем выросли на 15%, рассказал РИА Недвижимость руководитель направления категории "Электротовары" сети магазинов товаров для дома "Лемана Про" Даниил Фридман. По его словам, средняя цена на кондиционеры в апреле 2025 года составляла около 20-35 тысяч рублей для базовых моделей, а на премиальные устройства – до 60 тысяч рублей. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 10-15%. Это обусловлено несколькими факторами, включая влияние колебаний валютного курса. Также немалую роль сыграли инфляция и подорожание логистики, что затруднило поставки и увеличило затраты на продукцию", – добавил Фридман. При этом руководитель отдела управления продуктом группы компаний "АЯК" дистрибьютора климатического оборудования MDV Анна Гапонова сообщила, что за год стоимость увеличилась на 2-3%. "Цены выросли из-за усложнения международных расчетов по причине санкционных барьеров и из-за повышения тарифов на железнодорожные перевозки в РФ в 2024 году", – объяснила собеседница агентства. Средняя розничная стоимость классического кондиционера с функцией старт-стоп за год выросла примерно на 4% – с 26 тысяч до 27 тысяч рублей, отметил директор дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" холдинга "Русклимат" Дмитрий Ожегов. Цена на инверторные кондиционеры увеличилась на 8,5% – с 35 тысяч до 38 тысяч рублей. По словам Ожегова, стоимость немного выросла, несмотря на укрепление рубля. Это связано с повышением ключевой ставки. Как отметила Гапонова, на сегодняшний день порядка 99% рынка занято кондиционерами, которые производятся на заводах в Китае. Примерно 65-70% из этого объема представляют отечественные бренды, остальное – европейские, китайские, японские и корейские бренды, уточнил Ожегов. "Китайские бренды остаются самыми доступными на рынке. Сплит-система минимально приемлемого качества стоит порядка 15 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Там также добавили, что отечественные бренды в среднем стоят от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
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08:23 06.05.2025
 
Ритейлеры сообщили о росте цен на кондиционеры в России

Эксперт Фридман: в России цены на кондиционеры за год выросли на 15%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтена одного из домов в Ростове-на-Дону
Стена одного из домов в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В России цены на кондиционеры за год в среднем выросли на 15%, рассказал РИА Недвижимость руководитель направления категории "Электротовары" сети магазинов товаров для дома "Лемана Про" Даниил Фридман.
По его словам, средняя цена на кондиционеры в апреле 2025 года составляла около 20-35 тысяч рублей для базовых моделей, а на премиальные устройства – до 60 тысяч рублей.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 10-15%. Это обусловлено несколькими факторами, включая влияние колебаний валютного курса. Также немалую роль сыграли инфляция и подорожание логистики, что затруднило поставки и увеличило затраты на продукцию", – добавил Фридман.
При этом руководитель отдела управления продуктом группы компаний "АЯК" дистрибьютора климатического оборудования MDV Анна Гапонова сообщила, что за год стоимость увеличилась на 2-3%. "Цены выросли из-за усложнения международных расчетов по причине санкционных барьеров и из-за повышения тарифов на железнодорожные перевозки в РФ в 2024 году", – объяснила собеседница агентства.
Средняя розничная стоимость классического кондиционера с функцией старт-стоп за год выросла примерно на 4% – с 26 тысяч до 27 тысяч рублей, отметил директор дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" холдинга "Русклимат" Дмитрий Ожегов. Цена на инверторные кондиционеры увеличилась на 8,5% – с 35 тысяч до 38 тысяч рублей. По словам Ожегова, стоимость немного выросла, несмотря на укрепление рубля. Это связано с повышением ключевой ставки.
Как отметила Гапонова, на сегодняшний день порядка 99% рынка занято кондиционерами, которые производятся на заводах в Китае. Примерно 65-70% из этого объема представляют отечественные бренды, остальное – европейские, китайские, японские и корейские бренды, уточнил Ожегов.
"Китайские бренды остаются самыми доступными на рынке. Сплит-система минимально приемлемого качества стоит порядка 15 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Там также добавили, что отечественные бренды в среднем стоят от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
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