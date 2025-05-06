https://1prime.ru/20250506/turtsija-857299482.html
В Турции рассказали, почему россияне не могут расплачиваться рублями
В Турции рассказали, почему россияне не могут расплачиваться рублями - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали, почему россияне не могут расплачиваться рублями
Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:16+0300
финансы
туризм
бизнес
рф
турция
казань
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857299482.jpg?1746504995
АНКАРА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и ограничений со стороны США, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Конечно, хотелось бы, чтобы граждане России могли расплачиваться рублями (на отдыхе в Турции - ред.). Или чтобы российские кредитные карты можно было использовать везде в Турции без ограничений. Таким образом, туристы смогут тратить больше и с большим комфортом. Например, когда гражданин Турции едет в Японию, он может расплатиться кредитной картой. Но, к сожалению, из-за финансового давления и эмбарго, наложенного Америкой, российские граждане не могут с такой же легкостью совершать покупки даже в дружественной и союзной Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас российские туристы в основном либо заранее оплачивают все туры и услуги в Турции, находясь на территории РФ, либо используют наличные.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
рф
турция
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, туризм, бизнес, рф, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Финансы, Туризм, Бизнес, РФ, ТУРЦИЯ, КАЗАНЬ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции рассказали, почему россияне не могут расплачиваться рублями
Эрчин: россияне не могут комфортно расплачиваться рублями на курортах Турции
АНКАРА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и ограничений со стороны США, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Конечно, хотелось бы, чтобы граждане России могли расплачиваться рублями (на отдыхе в Турции - ред.). Или чтобы российские кредитные карты можно было использовать везде в Турции без ограничений. Таким образом, туристы смогут тратить больше и с большим комфортом. Например, когда гражданин Турции едет в Японию, он может расплатиться кредитной картой. Но, к сожалению, из-за финансового давления и эмбарго, наложенного Америкой, российские граждане не могут с такой же легкостью совершать покупки даже в дружественной и союзной Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас российские туристы в основном либо заранее оплачивают все туры и услуги в Турции, находясь на территории РФ, либо используют наличные.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.