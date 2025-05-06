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Посол России сообщил о сокращении торговли с Турцией из-за санкций Запада

Посол России сообщил о сокращении торговли с Турцией из-за санкций Запада - 06.05.2025, ПРАЙМ

Посол России сообщил о сокращении торговли с Турцией из-за санкций Запада

Незаконные санкции Запада приводят к сокращению объема торговли РФ и Турции из года в год, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T23:22+0300

2025-05-06T23:22+0300

2025-05-06T23:22+0300

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АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Незаконные санкции Запада приводят к сокращению объема торговли РФ и Турции из года в год, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Торговля развивается. Хотя должен констатировать, что если опираться (а я должен опираться прежде всего на знакомые вашим телезрителям и вашим читателям цифры TÜİK) на данные турецкой статистики, то объем торговли, к сожалению, несколько сокращается из года в год. Может быть, не так уж и на много, но 3-4 миллиарда - это всё-таки цифра. Например, в прошлом году наш объем торговли был 52,5 миллиардов долларов. То есть, это уже примерно на 4 миллиардов меньше, чем был в позапрошлом году. Причины понятные. Причины, во-первых, конъюнктурные — колебания мировых рынков. Например, наши поставки зерна в Турцию просели на 65%. Наши поставки чёрных металлов сократились на 20% - это уже меры тарифного и нетарифного регулирования, к сожалению", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал". По его словам, главная причина сокращения российско-турецкой торговли — это те "незаконные и неправильные санкции, которые на нашу торговлю пытается наложить Запад". "И эти санкции, к сожалению, делают свое дело, прежде всего, в том, что касается обеспечения денежных, банковских переводов наших российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Вот здесь у нас, конечно, большие трудности из-за того, что турецкие банкиры практикуют т.н. "overcompliance". А что такое "overcompliance"? Это когда даже санкции этого не требуют, они пытаются проявлять осторожность или, как у нас говорят, "обжегшись на молоке, дуют на воду", и каждый перевод, каждую торговую сделку подвергают взыскательнейшему, скрупулезному анализу. Из-за этого мы теряем время, теряем динамику и теряем иногда сделки. Вот такая ситуация", - подчеркнул Ерхов.

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россия, турция, санкции против рф, торговля