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"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России
"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России
У западных страны нет таких рычагов давления на Россию, чтобы конфликт на Украине завершился на условиях Киева. Об этом говорится в материале издания... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:53+0300
2025-05-06T08:53+0300
2025-05-06T08:53+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У западных страны нет таких рычагов давления на Россию, чтобы конфликт на Украине завершился на условиях Киева. Об этом говорится в материале издания 19fortyfive."Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию или поддержке Украины Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Как бы ни были понятны такие настроения, такие надежды оторваны от реальности", — сказано в тексте публикации.Автор материала также отметил, что дальнейшее следование нынешней политике вынудит Запад и Украину столкнуться с еще большими потерями.Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам без предварительных условий для урегулирования украинского кризиса. Тем не менее, предложения компромисса от России были отвергнуты Украиной, несмотря на возможность достижения соглашения.
https://1prime.ru/20250506/zapad-857301289.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России
9fortyfive: Запад и Украина уже давным давно проиграли
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
У западных страны нет таких рычагов давления на Россию, чтобы конфликт на Украине завершился на условиях Киева. Об этом говорится в материале издания 19fortyfive
.
"Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию или поддержке Украины Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Как бы ни были понятны такие настроения, такие надежды оторваны от реальности", — сказано в тексте публикации.
Автор материала также отметил, что дальнейшее следование нынешней политике вынудит Запад и Украину столкнуться с еще большими потерями.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам без предварительных условий для урегулирования украинского кризиса. Тем не менее, предложения компромисса от России были отвергнуты Украиной, несмотря на возможность достижения соглашения.
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