https://1prime.ru/20250506/ukraina-857302385.html

"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России

"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России - 06.05.2025, ПРАЙМ

"Оторваны от реальности": в США сделали тяжелое признание о России

У западных страны нет таких рычагов давления на Россию, чтобы конфликт на Украине завершился на условиях Киева. Об этом говорится в материале издания... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:53+0300

2025-05-06T08:53+0300

2025-05-06T08:53+0300

политика

россия

украина

запад

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У западных страны нет таких рычагов давления на Россию, чтобы конфликт на Украине завершился на условиях Киева. Об этом говорится в материале издания 19fortyfive."Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию или поддержке Украины Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Как бы ни были понятны такие настроения, такие надежды оторваны от реальности", — сказано в тексте публикации.Автор материала также отметил, что дальнейшее следование нынешней политике вынудит Запад и Украину столкнуться с еще большими потерями.Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам без предварительных условий для урегулирования украинского кризиса. Тем не менее, предложения компромисса от России были отвергнуты Украиной, несмотря на возможность достижения соглашения.

https://1prime.ru/20250506/zapad-857301289.html

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