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На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте - 06.05.2025, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте
На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте - 06.05.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте
Каждое военное поражение Украины приближает падение киевского режима. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:22+0300
2025-05-06T09:22+0300
политика
запад
украина
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Каждое военное поражение Украины приближает падение киевского режима. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве. И в целом мы это и наблюдали за последние недели. Начались политические чистки, аресты, санкции и запреты", — отметил он.По словам Бо, с ухудшением ситуации на фронте ужесточаются репрессии в отношении украинского населения, что приводит к дестабилизации общества. Он также подчеркнул, что тактические поражения приводят к осознанию гражданами бесполезности войны и заставляют переходить к партизанским акциям.Ранее Минобороны России сообщило, что только в районе действия группировки "Север" потери ВСУ за неделю составили 1530 человек, а с начала военной операции было уничтожено значительное количество военной техники.
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запад, украина
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА
09:22 06.05.2025
 
На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте

Полковник Бо: военные поражения Украины приведут к падению киевского режима

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Каждое военное поражение Украины приближает падение киевского режима. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве. И в целом мы это и наблюдали за последние недели. Начались политические чистки, аресты, санкции и запреты", — отметил он.
По словам Бо, с ухудшением ситуации на фронте ужесточаются репрессии в отношении украинского населения, что приводит к дестабилизации общества. Он также подчеркнул, что тактические поражения приводят к осознанию гражданами бесполезности войны и заставляют переходить к партизанским акциям.
Ранее Минобороны России сообщило, что только в районе действия группировки "Север" потери ВСУ за неделю составили 1530 человек, а с начала военной операции было уничтожено значительное количество военной техники.
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