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На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте

На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте - 06.05.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте

Каждое военное поражение Украины приближает падение киевского режима. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:22+0300

2025-05-06T09:22+0300

2025-05-06T09:22+0300

политика

запад

украина

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Каждое военное поражение Украины приближает падение киевского режима. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве. И в целом мы это и наблюдали за последние недели. Начались политические чистки, аресты, санкции и запреты", — отметил он.По словам Бо, с ухудшением ситуации на фронте ужесточаются репрессии в отношении украинского населения, что приводит к дестабилизации общества. Он также подчеркнул, что тактические поражения приводят к осознанию гражданами бесполезности войны и заставляют переходить к партизанским акциям.Ранее Минобороны России сообщило, что только в районе действия группировки "Север" потери ВСУ за неделю составили 1530 человек, а с начала военной операции было уничтожено значительное количество военной техники.

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запад, украина