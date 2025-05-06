https://1prime.ru/20250506/ukraina-857304102.html

Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов

Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов

Кабмин Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагает изымать водительские удостоверения у военнообязанных мужчин, в отношении... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:46+0300

2025-05-06T09:46+0300

2025-05-06T09:46+0300

общество

украина

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагает изымать водительские удостоверения у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску военкоматов суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, сообщает издание "Судебно-юридическая газета". "У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК (военкомата - ред.) суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, смогут изымать водительское удостоверение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно документу, водительское удостоверение изымается национальной полицией или сдается человеком в территориальный орган МВД. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://1prime.ru/20250506/ukraina-857303462.html

украина

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общество , украина