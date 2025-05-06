Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/ukraina-857304102.html
Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов
Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов
Кабмин Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагает изымать водительские удостоверения у военнообязанных мужчин, в отношении... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:46+0300
2025-05-06T09:46+0300
общество
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагает изымать водительские удостоверения у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску военкоматов суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, сообщает издание "Судебно-юридическая газета". "У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК (военкомата - ред.) суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, смогут изымать водительское удостоверение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно документу, водительское удостоверение изымается национальной полицией или сдается человеком в территориальный орган МВД. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://1prime.ru/20250506/ukraina-857303462.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина
Общество , УКРАИНА
09:46 06.05.2025
 
Кабмин Украины предложил изымать водительские права по иску военкоматов

Правительство Украины предложило изымать водительские права по иску военкоматов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагает изымать водительские удостоверения у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску военкоматов суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, сообщает издание "Судебно-юридическая газета".
"У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК (военкомата - ред.) суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, смогут изымать водительское удостоверение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Согласно документу, водительское удостоверение изымается национальной полицией или сдается человеком в территориальный орган МВД.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
На Западе раскрыли ужасающие последствия поражения Украины на фронте
09:22
 
ОбществоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала