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"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева - 06.05.2025, ПРАЙМ
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"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева
"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева
Решение киевских властей могут спровоцировать крах украинской линии обороны. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:48+0300
2025-05-06T09:48+0300
политика
запад
украина
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Решение киевских властей могут спровоцировать крах украинской линии обороны. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft."В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — сказано в публикации.Автор статьи также отметил, что подобные решения также могут поставить Украину в невыгодное положение в переговорном процессе.Ранее глава государства Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и устранению причин украинского кризиса без предварительных условий, а также к конструктивному сотрудничеству с международными партнерами.
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запад, украина
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА
09:48 06.05.2025
 
"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева

RS: действия киевского режима приведут к краху украинского фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Решение киевских властей могут спровоцировать крах украинской линии обороны. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft.
"В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — сказано в публикации.
Автор статьи также отметил, что подобные решения также могут поставить Украину в невыгодное положение в переговорном процессе.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и устранению причин украинского кризиса без предварительных условий, а также к конструктивному сотрудничеству с международными партнерами.
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
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