https://1prime.ru/20250506/ukraina-857304405.html

"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева

"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева - 06.05.2025, ПРАЙМ

"Может посыпаться". СМИ узнали, что произойдет на Украине из-за Киева

Решение киевских властей могут спровоцировать крах украинской линии обороны. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:48+0300

2025-05-06T09:48+0300

2025-05-06T09:48+0300

политика

запад

украина

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Решение киевских властей могут спровоцировать крах украинской линии обороны. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft."В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — сказано в публикации.Автор статьи также отметил, что подобные решения также могут поставить Украину в невыгодное положение в переговорном процессе.Ранее глава государства Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и устранению причин украинского кризиса без предварительных условий, а также к конструктивному сотрудничеству с международными партнерами.

https://1prime.ru/20250506/ukraina-857303462.html

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