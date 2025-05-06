https://1prime.ru/20250506/ukrtatnafta-857336216.html

СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

Бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов, сообщило... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T23:15+0300

2025-05-06T23:15+0300

2025-05-06T23:15+0300

энергетика

украина

укртатнафта

интерпол

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов, сообщило издание "РБК Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "Бывший глава крупнейшей нефте- и газодобывающей компании "Укртатнафта" был объявлен в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 миллиарда гривен (около 139,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Украины - ред.)... Речь идет о Павле Овчаренко, который руководил компанией в период с 2017 по 2022 год", - говорится в материале на сайте издания. Как утверждают в издании, правоохранители арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с Овчаренко, и корпоративные права нескольких предприятий. Всего в международный розыск объявлены шесть фигурантов дела. Имена остальных подозреваемых не называются. Как сообщают украинские журналисты, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре 2024 года бывшему главе компании "Укртатнафта" Павлу Овчаренко и еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в хищениях 5,804 миллиарда гривен, или 140,7 миллиона долларов. Служба безопасности Украины в июне заявляла о разоблачении бизнес-партнера украинского олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана, утверждается, что по его инициативе со счетов "Укртатнафты" незаконно было выведено 16 миллионов долларов. Как отмечало ведомство, ранее были разоблачены масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов) бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

https://1prime.ru/20230306/839986506.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, укртатнафта, интерпол