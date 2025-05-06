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СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск
СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск
Бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов, сообщило... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T23:15+0300
2025-05-06T23:15+0300
энергетика
украина
укртатнафта
интерпол
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов, сообщило издание "РБК Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "Бывший глава крупнейшей нефте- и газодобывающей компании "Укртатнафта" был объявлен в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 миллиарда гривен (около 139,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Украины - ред.)... Речь идет о Павле Овчаренко, который руководил компанией в период с 2017 по 2022 год", - говорится в материале на сайте издания. Как утверждают в издании, правоохранители арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с Овчаренко, и корпоративные права нескольких предприятий. Всего в международный розыск объявлены шесть фигурантов дела. Имена остальных подозреваемых не называются. Как сообщают украинские журналисты, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре 2024 года бывшему главе компании "Укртатнафта" Павлу Овчаренко и еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в хищениях 5,804 миллиарда гривен, или 140,7 миллиона долларов. Служба безопасности Украины в июне заявляла о разоблачении бизнес-партнера украинского олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана, утверждается, что по его инициативе со счетов "Укртатнафты" незаконно было выведено 16 миллионов долларов. Как отмечало ведомство, ранее были разоблачены масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов) бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".
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украина, укртатнафта, интерпол
Энергетика, УКРАИНА, Укртатнафта, Интерпол
23:15 06.05.2025
 
СМИ: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

РБК-Украина: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов, сообщило издание "РБК Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
"Бывший глава крупнейшей нефте- и газодобывающей компании "Укртатнафта" был объявлен в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 миллиарда гривен (около 139,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Украины - ред.)... Речь идет о Павле Овчаренко, который руководил компанией в период с 2017 по 2022 год", - говорится в материале на сайте издания.
Как утверждают в издании, правоохранители арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с Овчаренко, и корпоративные права нескольких предприятий.
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6 марта 2023, 14:47
Всего в международный розыск объявлены шесть фигурантов дела. Имена остальных подозреваемых не называются. Как сообщают украинские журналисты, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ноябре 2024 года бывшему главе компании "Укртатнафта" Павлу Овчаренко и еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в хищениях 5,804 миллиарда гривен, или 140,7 миллиона долларов.
Служба безопасности Украины в июне заявляла о разоблачении бизнес-партнера украинского олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана, утверждается, что по его инициативе со счетов "Укртатнафты" незаконно было выведено 16 миллионов долларов. Как отмечало ведомство, ранее были разоблачены масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов) бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".
 
ЭнергетикаУКРАИНАУкртатнафтаИнтерпол
 
 
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