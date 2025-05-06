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США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/ushakov-857323199.html
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков - 06.05.2025, ПРАЙМ
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:07+0300
2025-05-06T16:10+0300
политика
россия
сша
москва
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях". "Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.По словам Ушакова, Россия и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ.Помощник главы государства также добавил, что Россия и США активно обсуждают в контактах по Украине территориальные вопросы, в том числе по закрытым каналам.
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россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
16:07 06.05.2025 (обновлено: 16:10 06.05.2025)
 
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: США знают позицию России по Украине и понимают, как достичь мира

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях".
"Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.
По словам Ушакова, Россия и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ.
Помощник главы государства также добавил, что Россия и США активно обсуждают в контактах по Украине территориальные вопросы, в том числе по закрытым каналам.
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ПолитикаРОССИЯСШАМОСКВАЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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