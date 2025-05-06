https://1prime.ru/20250506/ushakov-857323711.html

Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина - 06.05.2025, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:12+0300

2025-05-06T16:12+0300

2025-05-06T16:12+0300

политика

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китай

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си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном", - заявил Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что это уже третья встреча лидеров с начала года: ранее они общались по видеосвязи в январе и по телефону в феврале.По словам представителя Кремля, президенты обсудят широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и международной обстановки. Планируется подписание совместных заявлений, в частности, о дальнейшем укреплении партнерства и стратегическом взаимодействии, а также о глобальной стратегической стабильности. Кроме того, будут подписаны межправительственные соглашения.Ушаков не исключил, что в ходе встречи Путин и Си Цзиньпин затронут вопросы строительства газопровода "Сила Сибири-2", ситуацию на Украине, а также российско-американские отношения. Он добавил, что лидеры уделят внимание экономическим вопросам, в частности, энергетике, и проведут беседу тет-а-тет для обсуждения наиболее важных тем.

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россия, китай, рф, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков