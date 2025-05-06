Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250506/ushakov-857323881.html
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая - 06.05.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая
Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:15+0300
2025-05-06T16:15+0300
энергетика
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Сотрудничество (России и Китая - ред.) развивается по всем направлениям, флагманская сфера - это энергетика. Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в Китай, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР. Помощник президента упомянул, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов. По словам Ушакова, все эти вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, несомненно, будут обсуждаться и в ходе предстоящих переговоров лидеров РФ и Китая.
https://1prime.ru/20250506/eksport-857321764.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
16:15 06.05.2025
 
Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая

Ушаков: флагманской сферой сотрудничества России и Китая является энергетика

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Флагманской сферой в сотрудничестве России и Китая является энергетика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сотрудничество (России и Китая - ред.) развивается по всем направлениям, флагманская сфера - это энергетика. Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в Китай, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР.
Помощник президента упомянул, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов.
По словам Ушакова, все эти вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, несомненно, будут обсуждаться и в ходе предстоящих переговоров лидеров РФ и Китая.
Рыбная ферма Саянская форель в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму
15:41
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала