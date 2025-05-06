https://1prime.ru/20250506/ushakov-857324265.html

Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров

Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров - 06.05.2025, ПРАЙМ

Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров

Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:22+0300

2025-05-06T16:22+0300

2025-05-06T16:24+0300

россия

общество

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "У нас приглашены многочисленные иностранные гости. Мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал Ушаков журналистам. Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.Он также заметил, что Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США, будут присутствовать на параде Победы в Москве, заключил Ушаков.

https://1prime.ru/20250506/moskva-857305089.html

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россия, общество , москва, юрий ушаков