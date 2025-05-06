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В Узбекистане могут расширить функционал системы маркировки - 06.05.2025, ПРАЙМ
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В Узбекистане могут расширить функционал системы маркировки
В Узбекистане могут расширить функционал системы маркировки - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане могут расширить функционал системы маркировки
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность расширение функционала системы маркировки в Узбекистане, рассказал в интервью РИА... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T02:53+0300
2025-05-06T02:53+0300
бизнес
россия
узбекистан
москва
црпт
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность расширение функционала системы маркировки в Узбекистане, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. "Мы здесь как инструмент, что конкретно делать, нам говорят регуляторы. Знаем, что ведутся определенные обсуждения по расширению списка товаров. Пока они не завершены. Мы смотрим активно на расширение функционала, в частности, на разрешительный режим. Я думаю, что такой пилот мы будем предлагать местным регуляторам провести на кассах, потому что видим в нем эффект", - ответил Дубин на вопрос о том, какие планы у ЦРПТ по развитию сотрудничества с Узбекистаном. Он добавил, что с июля текущего года в Узбекистане станет функционально доступна возможность пользоваться данными из системы производителям товаров. Дальше ЦРПТ будет развивать интеграцию с другими госорганами по мере развития системы. В августе 2019 года налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, позднее в том же году маркировать стали пиво, некоторые виды бытовой техники, лекарственные и медицинские средства. С марта 2024 года данную процедуру внедрили для воды и безалкогольных напитков, спустя пять месяцев – для напитков в алюминиевых банках. Оператором системы выступает ООО CRPT Turon.
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бизнес, россия, узбекистан, москва, црпт
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, ЦРПТ
02:53 06.05.2025
 
В Узбекистане могут расширить функционал системы маркировки

ЦРПТ рассматривает возможность расширения функционала системы маркировки в Узбекистане

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность расширение функционала системы маркировки в Узбекистане, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
"Мы здесь как инструмент, что конкретно делать, нам говорят регуляторы. Знаем, что ведутся определенные обсуждения по расширению списка товаров. Пока они не завершены. Мы смотрим активно на расширение функционала, в частности, на разрешительный режим. Я думаю, что такой пилот мы будем предлагать местным регуляторам провести на кассах, потому что видим в нем эффект", - ответил Дубин на вопрос о том, какие планы у ЦРПТ по развитию сотрудничества с Узбекистаном.
Он добавил, что с июля текущего года в Узбекистане станет функционально доступна возможность пользоваться данными из системы производителям товаров. Дальше ЦРПТ будет развивать интеграцию с другими госорганами по мере развития системы.
В августе 2019 года налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, позднее в том же году маркировать стали пиво, некоторые виды бытовой техники, лекарственные и медицинские средства. С марта 2024 года данную процедуру внедрили для воды и безалкогольных напитков, спустя пять месяцев – для напитков в алюминиевых банках. Оператором системы выступает ООО CRPT Turon.
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНМОСКВАЦРПТ
 
 
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