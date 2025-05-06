Валютные ограничения уже не работают

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российская валюта вновь укрепила свои позиции по отношению к доллару США, подорожав на 1,6%.В паре с китайским юанем рубль, наоборот, подешевел на 0,7%. Поддержку курсу, по всей видимости, вновь оказывал фактор геополитики. Однако риски разворота в сторону ослабления увеличиваются: мы ожидаем восстановления активности импорта после снижения объемов в начале года, тогда как коррекция цен на нефть окажет дополнительное давление с учетом временного лага. Обсуждаемое продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действовал до 30 апреля, скорее всего, не сыграет существенной роли в поддержке рубля, хотя и позволит сгладить колебания курса. Как показали данные Банка России, объемы чистых продаж валюты были нестабильными в 2024 году и в начале этого года и зачастую превышали требования указа. Частичную поддержку рублю продолжат оказывать более крупные, чем в предыдущие месяцы, чистые продажи иностранной валюты Банком России в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российская валюта вновь укрепила свои позиции по отношению к доллару США, подорожав на 1,6%.
В паре с китайским юанем рубль, наоборот, подешевел на 0,7%. Поддержку курсу, по всей видимости, вновь оказывал фактор геополитики.
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Однако риски разворота в сторону ослабления увеличиваются: мы ожидаем восстановления активности импорта после снижения объемов в начале года, тогда как коррекция цен на нефть окажет дополнительное давление с учетом временного лага.
Обсуждаемое продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действовал до 30 апреля, скорее всего, не сыграет существенной роли в поддержке рубля, хотя и позволит сгладить колебания курса. Как показали данные Банка России, объемы чистых продаж валюты были нестабильными в 2024 году и в начале этого года и зачастую превышали требования указа.
Частичную поддержку рублю продолжат оказывать более крупные, чем в предыдущие месяцы, чистые продажи иностранной валюты Банком России в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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