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Валютные ограничения уже не работают - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Валютные ограничения уже не работают
Валютные ограничения уже не работают - 06.05.2025, ПРАЙМ
Валютные ограничения уже не работают
За прошедшую неделю российская валюта вновь укрепила свои позиции по отношению к доллару США, подорожав на 1,6%. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:10+0300
2025-05-06T12:11+0300
мнения аналитиков
рынки
владимир брагин
минфин
курс доллара к рублю цб рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857309361.jpg?1746522661
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. За&nbsp;прошедшую неделю российская валюта вновь укрепила свои позиции по отношению к&nbsp;доллару США, подорожав на&nbsp;1,6%.В&nbsp;паре с&nbsp;китайским юанем рубль, наоборот, подешевел на&nbsp;0,7%. Поддержку курсу, по&nbsp;всей видимости, вновь оказывал фактор геополитики. Однако риски разворота в&nbsp;сторону ослабления увеличиваются: мы&nbsp;ожидаем восстановления активности импорта после снижения объемов в&nbsp;начале года, тогда как коррекция цен на&nbsp;нефть окажет дополнительное давление с&nbsp;учетом временного лага. Обсуждаемое продление указа президента об&nbsp;обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действовал до&nbsp;30&nbsp;апреля, скорее всего, не&nbsp;сыграет существенной роли в&nbsp;поддержке рубля, хотя и&nbsp;позволит сгладить колебания курса. Как показали данные Банка России, объемы чистых продаж валюты были нестабильными в&nbsp;2024 году и&nbsp;в&nbsp;начале этого года и&nbsp;зачастую превышали требования указа. Частичную поддержку рублю продолжат оказывать более крупные, чем в предыдущие месяцы, чистые продажи иностранной валюты Банком России в&nbsp;рамках зеркалирования операций Минфина по&nbsp;бюджетному правилу. Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250506/deripaska-857302829.html
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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40
192
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5
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40
мнения аналитиков, рынки, владимир брагин, минфин, курс доллара к рублю цб рф
Мнения аналитиков, Рынки, Владимир Брагин, Минфин, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
12:10 06.05.2025 (обновлено: 12:11 06.05.2025)
 
Валютные ограничения уже не работают

Аналитик Брагин: экспортеры продают больше валюты, чем требует закон

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российская валюта вновь укрепила свои позиции по отношению к доллару США, подорожав на 1,6%.
В паре с китайским юанем рубль, наоборот, подешевел на 0,7%. Поддержку курсу, по всей видимости, вновь оказывал фактор геополитики.
%Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
09:05
Однако риски разворота в сторону ослабления увеличиваются: мы ожидаем восстановления активности импорта после снижения объемов в начале года, тогда как коррекция цен на нефть окажет дополнительное давление с учетом временного лага.
Обсуждаемое продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действовал до 30 апреля, скорее всего, не сыграет существенной роли в поддержке рубля, хотя и позволит сгладить колебания курса. Как показали данные Банка России, объемы чистых продаж валюты были нестабильными в 2024 году и в начале этого года и зачастую превышали требования указа.
Частичную поддержку рублю продолжат оказывать более крупные, чем в предыдущие месяцы, чистые продажи иностранной валюты Банком России в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"

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