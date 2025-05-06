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"Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
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"Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая
"Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая
Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:27+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Компания Azur air ранее во вторник в своем Telegram-канале предупреждала вылетающих из "Внуково" пассажиров, что встречающие и провожающие пройти в здание аэровокзала в эти дни не смогут. "В период с 8:00 8 мая 2025 года до 8:00 12 мая 2025 года в аэропорту "Внуково" будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий службы авиационной безопасности... Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам и заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Ваша безопасность – наш приоритет", - сообщили в пресс-службе аэропорта. Там также добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить перевозочные документы: посадочный талон или маршрутную квитанцию.
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бизнес, москва, аэропорт внуково
Бизнес, МОСКВА, аэропорт Внуково
14:27 06.05.2025
 
"Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая

Аэропорт "Внуково" усилит меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМеждународный терминал аэропорта "Внуково"
Международный терминал аэропорта Внуково - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Компания Azur air ранее во вторник в своем Telegram-канале предупреждала вылетающих из "Внуково" пассажиров, что встречающие и провожающие пройти в здание аэровокзала в эти дни не смогут.
"В период с 8:00 8 мая 2025 года до 8:00 12 мая 2025 года в аэропорту "Внуково" будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий службы авиационной безопасности... Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам и заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Ваша безопасность – наш приоритет", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там также добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить перевозочные документы: посадочный талон или маршрутную квитанцию.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая
10:00
 
БизнесМОСКВАаэропорт Внуково
 
 
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