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Население США и Европы опасается третьей мировой войны
Население США и Европы опасается третьей мировой войны - 06.05.2025, ПРАЙМ
Население США и Европы опасается третьей мировой войны
Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:36+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. Согласно полученным результатам, в общей сложности 55% жителей Франции считают, что такой конфликт весьма или вполне вероятен. Такого же мнения придерживаются 50% граждан Испании, 46% населения Италии и 45% американцев. В Британии и Германии о вероятности начала третьей мировой войны заявили по 41% опрошенных граждан, при этом доля тех, кто считает это маловероятным выше в этих странах - 42% и 43%, соответственно. Как отмечает Guardian, исследование показало, что большинство людей (от 68% до 76%) заявили, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия, от 57% до 73% населения стран также думают, что число человеческих жертв в результате конфликта будет больше, чем в период с 1943 по 1945 годы. Помимо этого многие (от 25% до 44%) считают, что третья мировая приведет к гибели большей части человечества. Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.
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Политика, МОСКВА, США, ЕВРОПА
Население США и Европы опасается третьей мировой войны
YouGov: жители США и стран ЕС считают возможной третью мировую через 5-10 лет
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov.
Согласно полученным результатам, в общей сложности 55% жителей Франции считают, что такой конфликт весьма или вполне вероятен. Такого же мнения придерживаются 50% граждан Испании, 46% населения Италии и 45% американцев. В Британии и Германии о вероятности начала третьей мировой войны заявили по 41% опрошенных граждан, при этом доля тех, кто считает это маловероятным выше в этих странах - 42% и 43%, соответственно.
Как отмечает Guardian, исследование показало, что большинство людей (от 68% до 76%) заявили, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия, от 57% до 73% населения стран также думают, что число человеческих жертв в результате конфликта будет больше, чем в период с 1943 по 1945 годы. Помимо этого многие (от 25% до 44%) считают, что третья мировая приведет к гибели большей части человечества.
Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.
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