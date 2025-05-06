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ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области

ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области - 06.05.2025, ПРАЙМ

ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области

Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что ВСУ... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T07:22+0300

2025-05-06T07:22+0300

2025-05-06T07:22+0300

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. "Обстреляли храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Все это было обстреляно. Разрушены два храма в Малой Локне: в селе и в женской колонии. Повреждены купола храма в Уланке, поврежден храм в Борках, сильно поврежден храм в Черкасском Поречном, в Погребках храм практически под снос. И на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Есть повреждения в заолешинском храме (село Заолешки – ред.) – то есть все храмы (Суджанского церковного округа – ред.) обстреляны в той или иной степени", – рассказал протоиерей. По информации сайта министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, признаны объектами культурного наследия подвергшиеся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, пострадавших во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

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общество , россия, здоровье, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф