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ВТБ рассказал об активности иностранного бизнеса в России

ВТБ рассказал об активности иностранного бизнеса в России - 06.05.2025, ПРАЙМ

ВТБ рассказал об активности иностранного бизнеса в России

Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень, активны компании из Китая, Белоруссии и ОАЭ, сообщается в исследовании ВТБ совместно с | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:32+0300

2025-05-06T08:32+0300

2025-05-06T08:32+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень, активны компании из Китая, Белоруссии и ОАЭ, сообщается в исследовании ВТБ совместно с компанией "Онлайн Патент". "В 2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило досанкционный уровень на 18%. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Беларуси, а также новые игроки, не регистрировавшие знаки до 2022 года, например, из ОАЭ", - говорится в исследовании. Отмечается, что в общем объеме заявок от зарубежных компаний за последние пять лет каждая десятая относится к сфере электроники, еще 8% приходится на оптовую и розничную торговлю, около 7% – на косметические товары. В топ-5 сфер по активности входят индустрия моды и фармацевтика – по 6% в числе заявок. Также сообщается, что начиная с 2022 года особенно выросла активность китайских компаний: число их заявок на товарные знаки в 2022-2024 годах выросло в два раза по сравнению с показателем 2020–2022 годов. Лидируют бренды в категории электроники (16%), за ней следуют одежда (8%) и машины, станки и двигатели (8%). Согласно материалам исследования, белорусский бизнес также расширил свое присутствие, подав в два раза больше заявок на товарные знаки. Больше всего заявок подано в области оптовой и розничной торговли (12%), на втором месте – кондитерские изделия и бакалея (8%), на третьем – косметика и молочные продукты (по 7%). В рамках исследования эксперты проанализировали заявки иностранных компаний и физических лиц, поданные на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. Всего в этот период нерезиденты оформили около 50 тысяч заявок. В 2022 году их количество сократилось на четверть по сравнению с 2021 годом – до 7,6 тысяч. В 2024 году количество заявок составило 11,8 тысяч и превысило досанкционный уровень на 18%.

https://1prime.ru/20250428/tsb-857091949.html

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