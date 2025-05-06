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Выдача автомобилей в лизинг в России в I квартале сократилась на 38,6%

Выдача автомобилей в лизинг в России в I квартале сократилась на 38,6% - 06.05.2025, ПРАЙМ

Выдача автомобилей в лизинг в России в I квартале сократилась на 38,6%

Выдача автомобилей в лизинг в России в первом квартале 2025 года сократилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58 тысяч... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T01:47+0300

2025-05-06T01:47+0300

2025-05-06T01:47+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Выдача автомобилей в лизинг в России в первом квартале 2025 года сократилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58 тысяч единиц транспортных средств, следует из расчетов "Газпромбанк Автолизинга" и маркетингового агентства НАПИ для РИА Новости. "Всего за три первых месяца 2025 года в лизинг было выдано 58 тысяч (41,8 тысячи новых и 16,2 тысячи подержанных) единиц автомобильной техники всех типов против 94,5 тысяч годом ранее (78,3 тысячи новых и 16,1 тысячи подержанных)", - говорится в исследовании. Отмечается, что растущий сегмент подержанных автомобилей (+0,7% в годовом выражении) продолжает нивелировать падение в сегменте лизинга новых транспортных средств (-46,7% год к году). Положительная динамика в январе-марте наблюдалась только в сегменте автобусов (+7% год к году), при этом рост обеспечивается за счет лизинговых сделок по автобусам с пробегом. Наименьшее падение продемонстрировал сегмент LCV (-27,7% год к году), а наибольшее - грузовики (-49,1% год к году) и прицепы (-52,7% год к году). "Лизинг легковых автомобилей чувствовал в отчётном периоде себя чуть лучше, чем лизинг в целом: снижение выдачи в лизинг "легковушек" составило 34,1%", - отмечается в исследовании. Электромобили и подключаемые гибриды составили 4,4% реализованных в лизинг легковушек в первом квартале, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Как уточнили в "Газпромбанк Автолизинге", рост доли произошел не за счет увеличения выдачи в лизинг этих типов автомобилей, а за счет меньших темпов падения, чем в остальных сегментах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы