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WSJ: минюст США призвал Google продать два рекламных бизнеса
WSJ: минюст США призвал Google продать два рекламных бизнеса - 06.05.2025, ПРАЙМ
WSJ: минюст США призвал Google продать два рекламных бизнеса
Американский минюст призвал корпорацию Google, признанную монополистом в сфере интернет-рекламы, продать два своих рекламных бизнеса, сообщает газета Wall... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:16+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американский минюст призвал корпорацию Google, признанную монополистом в сфере интернет-рекламы, продать два своих рекламных бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на постановление ведомства. В апреле федеральный суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство. Как объясняло издание New York Times, истцом по делу выступило американское правительство, которое утверждало, что компания монополизировала "три части рынка онлайн-маркетинга": инструменты, которые используются онлайн-издателями, например, новостными сайтами, для размещения открытых рекламных площадок; инструменты, которые используют рекламодатели для покупки этих рекламных мест, а также программное обеспечение, которое позволяет совершать эти транзакции. Иск был удовлетворен частично - Google не признали монополистом в сфере инструментов для рекламодателей. "Google следует продать два своих рекламных бизнеса, чтобы разрешить вопросы, связанные с защитой конкуренции... Принадлежащая Google (компания - ред.) Alphabet должна продать свой бизнес (маркетплейс - ред.) AdX как можно скорее под надзором назначенного судом попечителя... Google также должна избавиться от своей рекламной платформы DFP для издателей", - говорится в публикации со ссылкой на решение минюста.
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технологии, бизнес, сша, new york times, alphabet
Экономика, Технологии, Бизнес, США, New York Times, Alphabet
WSJ: минюст США призвал Google продать два рекламных бизнеса
WSJ: минюст США призвал Google продать два своих рекламных бизнеса из-за монополии
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американский минюст призвал корпорацию Google, признанную монополистом в сфере интернет-рекламы, продать два своих рекламных бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на постановление ведомства.
В апреле федеральный суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство. Как объясняло издание New York Times, истцом по делу выступило американское правительство, которое утверждало, что компания монополизировала "три части рынка онлайн-маркетинга": инструменты, которые используются онлайн-издателями, например, новостными сайтами, для размещения открытых рекламных площадок; инструменты, которые используют рекламодатели для покупки этих рекламных мест, а также программное обеспечение, которое позволяет совершать эти транзакции. Иск был удовлетворен частично - Google не признали монополистом в сфере инструментов для рекламодателей.
"Google следует продать два своих рекламных бизнеса, чтобы разрешить вопросы, связанные с защитой конкуренции... Принадлежащая Google (компания - ред.) Alphabet должна продать свой бизнес (маркетплейс - ред.) AdX как можно скорее под надзором назначенного судом попечителя... Google также должна избавиться от своей рекламной платформы DFP для издателей", - говорится в публикации со ссылкой на решение минюста.
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