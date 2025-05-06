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Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в первые часы торгов

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в первые часы торгов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в первые часы торгов

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует снижение, следует из данных торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:23+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов вторника демонстрирует снижение, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск снижался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,2 рубля. "Рубль вчера весьма ярко отыграл все пятничные потери. Так что боковик по паре юань-рубль в границах 11-11,5 сохраняется. Нельзя исключить нового всплеска спроса на валюту ближе к длинным выходным – инвесторы будут "китайцем" хеджировать геополитические риски", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Юань остается в центре внимания, и если нисходящая тенденция продолжится, к концу недели можно будет увидеть серьезные колебания в паре юань/рубль, инвесторы опасаются девальвации юаня на фоне торговых войн США с Китаем, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. На горизонте ближайших недель фундаментальные факторы в виде текущих цен на нефть, а также геополитические риски могут вывести китайскую валюту выше 11,5 рублей, заключает Богдан Зварич из банка ПСБ.

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