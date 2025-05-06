https://1prime.ru/20250506/yuan-857331466.html

Юань повысился до 11,24 рубля

Юань повысился до 11,24 рубля - 06.05.2025, ПРАЙМ

Юань повысился до 11,24 рубля

Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:12+0300

2025-05-06T19:12+0300

2025-05-06T19:12+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки, до 11,24 рубля.

https://1prime.ru/20250506/kurs-857328239.html

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