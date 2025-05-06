https://1prime.ru/20250506/yuan-857331466.html
Юань повысился до 11,24 рубля
Юань повысился до 11,24 рубля - 06.05.2025, ПРАЙМ
Юань повысился до 11,24 рубля
Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:12+0300
2025-05-06T19:12+0300
2025-05-06T19:12+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки, до 11,24 рубля.
https://1prime.ru/20250506/kurs-857328239.html
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рубль, юань, курсы валют
Экономика, рубль, юань, курсы валют
Юань повысился до 11,24 рубля
Юань на Мосбирже повысился за сессию до 11,24 рубля
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки, до 11,24 рубля.
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже