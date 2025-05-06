https://1prime.ru/20250506/yuan-857335314.html
Рубль немного снизился против юаня
Рубль немного снизился против юаня - 06.05.2025, ПРАЙМ
Рубль немного снизился против юаня
Курс рубля во вторник немного снизился против юаня, курс остался выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T21:39+0300
2025-05-06T21:39+0300
2025-05-06T21:39+0300
экономика
рынки
"бкс мир инвестиций"
минфин
фнб
курсы валют
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного снизился против юаня, курс остался выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки - до 11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,66 рубля. РУБЛЬ СЛЕГКА ПРОСЕЛ Юань во вторник торговался в узком диапазоне против рубля, характерном для низко активной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты на Мосбирже в течение торговой сессии перешел от легкого утреннего снижения к такому же по величине повышению. "Несмотря на постепенную утрату позиций, рубль сохраняет относительную устойчивость даже вопреки завершению налогового периода апреля, негативному геополитическому фону и падению в предыдущие дни цен на нефть. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров ограничен высокими процентными ставками и снижением потребительской активности, в то время как экспортные поступления остаются стабильными", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.17 мск росла на 3,4% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent, отскакивая после падения предыдущих дней до 58,5 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% - до 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫ На короткой рабочей неделе активность валютного рынка РФ пониженная, а геополитические новости инвесторы уже успели отыграть днем ранее, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Среда должна отметиться анонсом объемов операций с валютой по бюджетному правилу. Значимое увеличение чистых продаж валюты ЦБ будет играть на стороне рубля, но в текущих условиях курс вряд ли в среду надолго выйдет за границы диапазона в 11,15-11,30 рубля за юань", - добавляет он. По оценкам Валерия Вайсберга из компании "Регион", Минфин в следующем месяце будет продавать валюту и золото на сумму 4,3 миллиарда рублей в день. "В совокупности со сделками по зеркалированию других операций ФНБ ЦБ будет продавать валюты на 13,1 миллиарда в день. Увеличение предложения валюты будет способствовать сохранению крепкого рубля", - полагает он. Сейчас ЦБ продает валюты на 10,4 миллиарда рублей в день.
https://1prime.ru/20250506/tsb-857326947.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, "бкс мир инвестиций", минфин, фнб, курсы валют, рубль, юань
Экономика, Рынки, "БКС Мир инвестиций", Минфин, ФНБ, курсы валют, рубль, юань
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного снизился против юаня, курс остался выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки - до 11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,66 рубля.
Юань во вторник торговался в узком диапазоне против рубля, характерном для низко активной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты на Мосбирже в течение торговой сессии перешел от легкого утреннего снижения к такому же по величине повышению.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая
"Несмотря на постепенную утрату позиций, рубль сохраняет относительную устойчивость даже вопреки завершению налогового периода апреля, негативному геополитическому фону и падению в предыдущие дни цен на нефть. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров ограничен высокими процентными ставками и снижением потребительской активности, в то время как экспортные поступления остаются стабильными", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.17 мск росла на 3,4% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent, отскакивая после падения предыдущих дней до 58,5 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% - до 99,3 пункта.
На короткой рабочей неделе активность валютного рынка РФ пониженная, а геополитические новости инвесторы уже успели отыграть днем ранее, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Среда должна отметиться анонсом объемов операций с валютой по бюджетному правилу. Значимое увеличение чистых продаж валюты ЦБ будет играть на стороне рубля, но в текущих условиях курс вряд ли в среду надолго выйдет за границы диапазона в 11,15-11,30 рубля за юань", - добавляет он.
По оценкам Валерия Вайсберга из компании "Регион", Минфин в следующем месяце будет продавать валюту и золото на сумму 4,3 миллиарда рублей в день. "В совокупности со сделками по зеркалированию других операций ФНБ ЦБ будет продавать валюты на 13,1 миллиарда в день. Увеличение предложения валюты будет способствовать сохранению крепкого рубля", - полагает он. Сейчас ЦБ продает валюты на 10,4 миллиарда рублей в день.