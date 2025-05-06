Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/zakharova-857312058.html
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией - 06.05.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала сообщения о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:46+0300
2025-05-06T12:46+0300
политика
россия
общество
лондон
мария захарова
борис джонсон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a56c5b3127c2b52db90f7832c110a9c4.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала сообщения о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией. В своем Telegram-канале она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне". "Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл", - указала она. "Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - заключила Захарова.
https://1prime.ru/20250502/zakharova-857234602.html
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8590dc0e14ba526464e16b9e60b87479.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , лондон, мария захарова, борис джонсон, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , ЛОНДОН, Мария Захарова, Борис Джонсон, МИД РФ
12:46 06.05.2025
 
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией

Захарова иронично ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала сообщения о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией.
В своем Telegram-канале она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".
"Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл", - указала она.
"Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - заключила Захарова.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне
2 мая, 20:28
 
ПолитикаРОССИЯОбществоЛОНДОНМария ЗахароваБорис ДжонсонМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала