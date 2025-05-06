https://1prime.ru/20250506/zakharova-857312058.html

Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией

Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией - 06.05.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала сообщения о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:46+0300

2025-05-06T12:46+0300

2025-05-06T12:46+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала сообщения о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией. В своем Telegram-канале она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне". "Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл", - указала она. "Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20250502/zakharova-857234602.html

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россия, общество , лондон, мария захарова, борис джонсон, мид рф