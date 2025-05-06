https://1prime.ru/20250506/zakharova-857312223.html
Захарова иронично описала действия британской элиты в конфликте с Россией
Захарова иронично описала действия британской элиты в конфликте с Россией - 06.05.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично описала действия британской элиты в конфликте с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично описала план действий британской элиты в случае некой войны с Россией в свете информации о якобы... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:51+0300
2025-05-06T12:51+0300
2025-05-06T12:51+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично описала план действий британской элиты в случае некой войны с Россией в свете информации о якобы подготовке Соединенного Королевства к конфликту. В своем Telegram-канале Захарова привела информацию газеты СМИ о том, что Британия якобы тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений о неготовности к войне. "Оба принца (принцы Гарри и Уильям - ред.) и король (Карл III - ред.) поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых. (Премьер Британии в сентябре-октябре 2022 года - ред.) Лиз Трасс на танке будет прикрывать свой тыл. (Премьер в 2019-2022 годах - ред.) Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех (премьер в 2016-2019 годах - ред.) Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - написала Захарова. К этой записи она прикрепила фотографию Лиз Трасс в танке, фото подвешенного Бориса Джонсона с флагами в руках и кадр с Терезой Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде британской Консервативной партии в 2018 году.
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россия, мария захарова, лиз трасс, борис джонсон, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Лиз Трасс, Борис Джонсон, МИД РФ
Захарова иронично описала действия британской элиты в конфликте с Россией
Захарова пошутила о планах британских элит в случае войны с Россией
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично описала план действий британской элиты в случае некой войны с Россией в свете информации о якобы подготовке Соединенного Королевства к конфликту.
В своем Telegram-канале Захарова привела информацию газеты СМИ о том, что Британия якобы тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений о неготовности к войне.
"Оба принца (принцы Гарри и Уильям - ред.) и король (Карл III - ред.) поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых. (Премьер Британии в сентябре-октябре 2022 года - ред.) Лиз Трасс на танке будет прикрывать свой тыл. (Премьер в 2019-2022 годах - ред.) Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех (премьер в 2016-2019 годах - ред.) Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - написала Захарова.
К этой записи она прикрепила фотографию Лиз Трасс в танке, фото подвешенного Бориса Джонсона с флагами в руках и кадр с Терезой Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде британской Консервативной партии в 2018 году.
Захарова ответила на сообщения о подготовке Британии к войне с Россией