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В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая
В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая
Владимир Зеленский глумится над ветеранами, которые собираются принять участие в мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:50+0300
2025-05-06T16:55+0300
политика
общество
рф
украина
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский глумится над ветеранами, которые собираются принять участие в мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, &lt;...&gt; глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, &lt;...&gt; которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - раскритиковала она Зеленского в ходе брифинга. Как отметила Захарова, сначала Зеленский угрожал участникам парада Победы в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить вину за возможные провокации на Россию. Представитель МИД также подчеркнула, что киевский режим всегда берет на себя ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры и другие акты насилия, подтверждая свое участие в терактах на официальном уровне.
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общество , рф, украина, владимир зеленский, мария захарова
Политика, Общество , РФ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова
15:50 06.05.2025 (обновлено: 16:55 06.05.2025)
 
В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая

Захарова: Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в 9 мая

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский глумится над ветеранами, которые собираются принять участие в мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, <...> глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, <...> которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - раскритиковала она Зеленского в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, сначала Зеленский угрожал участникам парада Победы в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить вину за возможные провокации на Россию.
Представитель МИД также подчеркнула, что киевский режим всегда берет на себя ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры и другие акты насилия, подтверждая свое участие в терактах на официальном уровне.
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ПолитикаОбществоРФУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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