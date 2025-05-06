https://1prime.ru/20250506/zakharova-857321953.html

В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая

В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая

Владимир Зеленский глумится над ветеранами, которые собираются принять участие в мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:50+0300

2025-05-06T15:50+0300

2025-05-06T16:55+0300

политика

общество

рф

украина

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский глумится над ветеранами, которые собираются принять участие в мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, <...> глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, <...> которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - раскритиковала она Зеленского в ходе брифинга. Как отметила Захарова, сначала Зеленский угрожал участникам парада Победы в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить вину за возможные провокации на Россию. Представитель МИД также подчеркнула, что киевский режим всегда берет на себя ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры и другие акты насилия, подтверждая свое участие в терактах на официальном уровне.

https://1prime.ru/20250506/zakharova-857312223.html

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общество , рф, украина, владимир зеленский, мария захарова