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В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии
В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии - 06.05.2025, ПРАЙМ
В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии
Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности, заявила официальный представитель МИД... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:35+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшиеся в Грузии командно-штабные учения с участием стран альянса. "Таким образом альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри и внешнеполитическими процессами. Ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий - любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там нестабильности и военно-политической напряженности"", - сказала она в ходе брифинга во вторник. Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались 28 апреля в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях грузинской столицы. "Учения НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, целью которых является обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций, добавили в минобороны. По данным ведомства, в учениях принимают участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО и партнеров.
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общество , грузия, мария захарова, нато, мид рф
Политика, Общество , ГРУЗИЯ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии
Захарова: действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там напряженности
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшиеся в Грузии командно-штабные учения с участием стран альянса.
"Таким образом альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри и внешнеполитическими процессами. Ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий - любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там нестабильности и военно-политической напряженности"", - сказала она в ходе брифинга во вторник.
Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались 28 апреля в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях грузинской столицы.
"Учения НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, целью которых является обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций, добавили в минобороны. По данным ведомства, в учениях принимают участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО и партнеров.
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