https://1prime.ru/20250506/zakharova-857324447.html

В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии

В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии - 06.05.2025, ПРАЙМ

В МИД отреагировали на учения НАТО в Грузии

Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности, заявила официальный представитель МИД... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:35+0300

2025-05-06T16:35+0300

2025-05-06T16:35+0300

политика

общество

грузия

мария захарова

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/29/842342902_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_3a9c6c2c7e70920de724e739244a7cd8.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшиеся в Грузии командно-штабные учения с участием стран альянса. "Таким образом альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри и внешнеполитическими процессами. Ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий - любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там нестабильности и военно-политической напряженности"", - сказала она в ходе брифинга во вторник. Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались 28 апреля в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях грузинской столицы. "Учения НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, целью которых является обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций, добавили в минобороны. По данным ведомства, в учениях принимают участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО и партнеров.

https://1prime.ru/20250506/zakharova-857321953.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , грузия, мария захарова, нато, мид рф