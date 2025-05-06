https://1prime.ru/20250506/zakharova-857325697.html
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:52+0300
2025-05-06T16:52+0300
2025-05-06T16:52+0300
политика
общество
россия
украина
берлин
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/22/842342271_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_c43c10af6649fc9f77ce1c0dc4c90d59.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
https://1prime.ru/20250506/zakharova-857312223.html
украина
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/22/842342271_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_83df4609e4bd8a5fc14c1db46d55e4b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, берлин, мария захарова, владимир зеленский
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Берлин, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ
Захарова назвала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ фальсификацией
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией.
Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин.
"Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга.
Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
Захарова иронично описала действия британской элиты в конфликте с Россией