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Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:52+0300
2025-05-06T16:52+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
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общество , россия, украина, берлин, мария захарова, владимир зеленский
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Берлин, Мария Захарова, Владимир Зеленский
16:52 06.05.2025
 
Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ

Захарова назвала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ фальсификацией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией.
Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин.
"Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга.
Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
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ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАБерлинМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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