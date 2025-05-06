https://1prime.ru/20250506/zakharova-857325697.html

Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ

Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:52+0300

2025-05-06T16:52+0300

2025-05-06T16:52+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.

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общество , россия, украина, берлин, мария захарова, владимир зеленский