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"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине
Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился экс-разведчик... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:30+0300
2025-05-06T08:30+0300
2025-05-06T08:30+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube.По словам Риттера, российская сторона неоднократно заявляла о намерении сотрудничать, чтобы бы все получили выгоду на равных условиях. Кроме того, администрация главы Белого дома Дональда Трампа также признавала, что Россия права."Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — подчеркнул эксперт.Он также заметил, что Россия имеет право защищать свои границы и интересы. Он подчеркнул, что Москве нужна та Украины, которая будет существовать без влияния США и НАТО.
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россия, нато, запад
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЗАПАД
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине
Скотт Риттер: Запад врал России об Украине и расширении НАТО
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился
экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube.
По словам Риттера, российская сторона неоднократно заявляла о намерении сотрудничать, чтобы бы все получили выгоду на равных условиях. Кроме того, администрация главы Белого дома Дональда Трампа также признавала, что Россия права.
"Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — подчеркнул эксперт.
Он также заметил, что Россия имеет право защищать свои границы и интересы. Он подчеркнул, что Москве нужна та Украины, которая будет существовать без влияния США и НАТО.
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