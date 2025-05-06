Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/zapad-857301289.html
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине
Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился экс-разведчик... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:30+0300
2025-05-06T08:30+0300
политика
россия
нато
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube.По словам Риттера, российская сторона неоднократно заявляла о намерении сотрудничать, чтобы бы все получили выгоду на равных условиях. Кроме того, администрация главы Белого дома Дональда Трампа также признавала, что Россия права."Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — подчеркнул эксперт.Он также заметил, что Россия имеет право защищать свои границы и интересы. Он подчеркнул, что Москве нужна та Украины, которая будет существовать без влияния США и НАТО.
https://1prime.ru/20250505/smi-857281350.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нато, запад
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЗАПАД
08:30 06.05.2025
 
"Врали России". Экс-разведчик США пришел в ярость из-за ситуации на Украине

Скотт Риттер: Запад врал России об Украине и расширении НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Запад лгал России о расширении НАТО и вооружении Украины, в то время как Москва выражала готовность к сотрудничеству. Таким мнением поделился экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube.
По словам Риттера, российская сторона неоднократно заявляла о намерении сотрудничать, чтобы бы все получили выгоду на равных условиях. Кроме того, администрация главы Белого дома Дональда Трампа также признавала, что Россия права.
"Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — подчеркнул эксперт.
Он также заметил, что Россия имеет право защищать свои границы и интересы. Он подчеркнул, что Москве нужна та Украины, которая будет существовать без влияния США и НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
СМИ: союзники Киева хотят договориться о поставках Patriot до саммита НАТО
Вчера, 13:30
 
ПолитикаРОССИЯНАТОЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала