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Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/zoloto-857303592.html
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 06.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:24+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 50,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53%, - до 3 373,11 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 3,74%. Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,44% - до 33,268 доллара за унцию. Инвесторы ожидают позднее во вторник выход дополнительных статистических данных по экономике США. Так, американское министерство торговли опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Прогнозируется, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до 129 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
09:24 06.05.2025
 
Золото дорожает третью торговую сессию подряд

Золото дорожает, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торгов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 50,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53%, - до 3 373,11 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 3,74%.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,44% - до 33,268 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают позднее во вторник выход дополнительных статистических данных по экономике США. Так, американское министерство торговли опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Прогнозируется, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до 129 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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