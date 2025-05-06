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Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 06.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:24+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 50,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53%, - до 3 373,11 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 3,74%. Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,44% - до 33,268 доллара за унцию. Инвесторы ожидают позднее во вторник выход дополнительных статистических данных по экономике США. Так, американское министерство торговли опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Прогнозируется, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до 129 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Золото дорожает, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торгов
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, продолжая восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 50,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53%, - до 3 373,11 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 3,74%.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,44% - до 33,268 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают позднее во вторник выход дополнительных статистических данных по экономике США. Так, американское министерство торговли опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Прогнозируется, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до 129 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
Цена на золото ускорила рост до 2,38%