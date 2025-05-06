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Цена на золото ускорила рост

Цена на золото ускорила рост - 06.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила рост

Стоимость золота во вторник усилила рост после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T18:01+0300

2025-05-06T18:01+0300

2025-05-06T18:01+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник усилила рост после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 68,41 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,07%, - до 3 390,71 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал до 3 385 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро на 17.48 мск дорожал на 2,4% - до 32,253 доллара за унцию. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 17,3 миллиарда долларов - до рекордных 140,5 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 137 миллиардов. На этой неделе мировые инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

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сша, рынки, золото, биржевые цены на золото