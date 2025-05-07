https://1prime.ru/20250507/aeroporty-857375233.html
Минтранс жестко контролирует ситуацию по услугам в аэропортах
Минтранс жестко контролирует ситуацию по услугам в аэропортах - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс жестко контролирует ситуацию по услугам в аэропортах
Минтранс РФ сейчас жестко контролирует ситуацию по предоставлению услуг в аэропортах, при этом министерство не оценивало ущерб от введения ограничений на работу | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:14+0300
2025-05-07T18:14+0300
2025-05-07T18:14+0300
роман старовойт
авиакомпании
минтранс рф
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ сейчас жестко контролирует ситуацию по предоставлению услуг в аэропортах, при этом министерство не оценивало ущерб от введения ограничений на работу авиагаваней, заявил журналистам глава Минтранса Роман Старовойт. "Авиакомпаниям даны поручения - и мы жестко сейчас контролируем - по предоставлению услуг, которые они обязаны оказывать, а также по предоставлению услуг в аэропортах. Но учитывая объем ограничений, которые в связи с атаками беспилотников, беспрецедентными за последние два дня, мы, конечно, понимаем, что это большое неудобство для пассажиров, для авиакомпаний. Поэтому мы еще работаем в напряженном режиме и продолжаем координировать эту работу", — сказал он. По словам министра, ущерб от введения ограничений в аэропортах Минтранс РФ не оценивал. "Нет, ущерб не оценивали. Мы понимаем, что это большие неудобства для пассажиров, поэтому работаем в круглосуточном режиме вместе с авиакомпаниями, с аэропортами, вместе с российскими железными дорогами", - ответил он на соответствующий вопрос.
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роман старовойт, авиакомпании, минтранс рф
Роман Старовойт, авиакомпании, Минтранс РФ
Минтранс жестко контролирует ситуацию по услугам в аэропортах
Минтранс РФ жестко контролирует ситуацию по предоставлению услуг в аэропортах
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ сейчас жестко контролирует ситуацию по предоставлению услуг в аэропортах, при этом министерство не оценивало ущерб от введения ограничений на работу авиагаваней, заявил журналистам глава Минтранса Роман Старовойт.
"Авиакомпаниям даны поручения - и мы жестко сейчас контролируем - по предоставлению услуг, которые они обязаны оказывать, а также по предоставлению услуг в аэропортах. Но учитывая объем ограничений, которые в связи с атаками беспилотников, беспрецедентными за последние два дня, мы, конечно, понимаем, что это большое неудобство для пассажиров, для авиакомпаний. Поэтому мы еще работаем в напряженном режиме и продолжаем координировать эту работу", — сказал он.
По словам министра, ущерб от введения ограничений в аэропортах Минтранс РФ не оценивал.
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"Нет, ущерб не оценивали. Мы понимаем, что это большие неудобства для пассажиров, поэтому работаем в круглосуточном режиме вместе с авиакомпаниями, с аэропортами, вместе с российскими железными дорогами", - ответил он на соответствующий вопрос.