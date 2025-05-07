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Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы
Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы
Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:31+0300
2025-05-07T05:31+0300
финансы
банки
москва
рф
евгений егоров
роскомнадзор
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА Новости в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6. "Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", - выяснили аналитики компании. Так, ложные сообщения содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми. В распространяемой информации утверждается, что соцвыплаты якобы положены "каждому гражданину РФ в размере от 38 925 рублей без учета нуждаемости". Чтобы придать правдоподобность новостям, авторы предлагают уточнить точные сроки получения выплат "в местном отделении соцзащиты", либо ознакомиться с инструкцией в канале. По ссылке из новости пользователь попадает в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тысяч рублей. На этом этапе его переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции, где подписчикам обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении. Как отметили эксперты, каналы, которые публикуют новости про фейковые выплаты, ведутся около года и в большинстве своем публикуют достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки. У таких сообществ от 37 тысяч до 280 тысяч подписчиков, однако в описании отсутствуют отметки о регистрации в Роскомнадзоре "В декабре 2024 года аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах", - добавили в компании. "Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 года мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров. Эксперт советует доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию на портале "Госуслуги" или при личном обращении в МФЦ. Также стоит учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы - лучше не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Не нужно переводить деньги незнакомцам и делиться с ними персональными данными, в том числе данными банковской карточки.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, рф, евгений егоров, роскомнадзор
Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Евгений Егоров, Роскомнадзор
05:31 07.05.2025
 
Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы

F6: аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА Новости в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
"Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", - выяснили аналитики компании.
Так, ложные сообщения содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми. В распространяемой информации утверждается, что соцвыплаты якобы положены "каждому гражданину РФ в размере от 38 925 рублей без учета нуждаемости". Чтобы придать правдоподобность новостям, авторы предлагают уточнить точные сроки получения выплат "в местном отделении соцзащиты", либо ознакомиться с инструкцией в канале.
По ссылке из новости пользователь попадает в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тысяч рублей. На этом этапе его переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции, где подписчикам обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении.
Как отметили эксперты, каналы, которые публикуют новости про фейковые выплаты, ведутся около года и в большинстве своем публикуют достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки. У таких сообществ от 37 тысяч до 280 тысяч подписчиков, однако в описании отсутствуют отметки о регистрации в Роскомнадзоре "В декабре 2024 года аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах", - добавили в компании.
"Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 года мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров.
Эксперт советует доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию на портале "Госуслуги" или при личном обращении в МФЦ. Также стоит учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы - лучше не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Не нужно переводить деньги незнакомцам и делиться с ними персональными данными, в том числе данными банковской карточки.
 
ФинансыБанкиМОСКВАРФЕвгений ЕгоровРоскомнадзор
 
 
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