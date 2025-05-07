https://1prime.ru/20250507/aferisty-857341681.html

Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы

Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ

Аферисты стали распространять фейковые новости о соцвыплатах ко Дню Победы

Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T05:31+0300

2025-05-07T05:31+0300

2025-05-07T05:31+0300

финансы

банки

москва

рф

евгений егоров

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857341681.jpg?1746585101

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА Новости в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6. "Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", - выяснили аналитики компании. Так, ложные сообщения содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми. В распространяемой информации утверждается, что соцвыплаты якобы положены "каждому гражданину РФ в размере от 38 925 рублей без учета нуждаемости". Чтобы придать правдоподобность новостям, авторы предлагают уточнить точные сроки получения выплат "в местном отделении соцзащиты", либо ознакомиться с инструкцией в канале. По ссылке из новости пользователь попадает в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тысяч рублей. На этом этапе его переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции, где подписчикам обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении. Как отметили эксперты, каналы, которые публикуют новости про фейковые выплаты, ведутся около года и в большинстве своем публикуют достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки. У таких сообществ от 37 тысяч до 280 тысяч подписчиков, однако в описании отсутствуют отметки о регистрации в Роскомнадзоре "В декабре 2024 года аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах", - добавили в компании. "Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 года мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров. Эксперт советует доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию на портале "Госуслуги" или при личном обращении в МФЦ. Также стоит учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы - лучше не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Не нужно переводить деньги незнакомцам и делиться с ними персональными данными, в том числе данными банковской карточки.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, рф, евгений егоров, роскомнадзор