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Россия существенно нарастила поставки рыбного филе за рубеж
Россия существенно нарастила поставки рыбного филе за рубеж - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия существенно нарастила поставки рыбного филе за рубеж
Россия в первом квартале 2025 года, по предварительным оценкам, увеличила экспорт рыбного филе на 72% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным... | 07.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале 2025 года, по предварительным оценкам, увеличила экспорт рыбного филе на 72% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки превысили 140 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По предварительным оценкам экспертов, в первом квартале 2025 года российский экспорт рыбного филе вырос на 72% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысил 140 миллионов долларов. В физическом выражении объем поставок увеличился на 61%, до 50 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Там отметили, что основу российского экспорта в данном сегменте составляют филе и фарш минтая, на которые приходится чуть более 70% стоимостного объема поставок, а также филе трески (17%). В сравнении с первым кварталом 2024 года объем поставок филе минтая вырос на 85%, почти до 102 миллионов долларов, а филе трески - на 51%, до 24 миллионов долларов. "В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостной объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай - в 2,5 раза", - уточнил руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
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Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, МОСКВА, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия существенно нарастила поставки рыбного филе за рубеж
"Агроэкспорт": Россия в I квартале увеличила экспорт рыбного филе на 72%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале 2025 года, по предварительным оценкам, увеличила экспорт рыбного филе на 72% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки превысили 140 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительным оценкам экспертов, в первом квартале 2025 года российский экспорт рыбного филе вырос на 72% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысил 140 миллионов долларов. В физическом выражении объем поставок увеличился на 61%, до 50 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Там отметили, что основу российского экспорта в данном сегменте составляют филе и фарш минтая, на которые приходится чуть более 70% стоимостного объема поставок, а также филе трески (17%). В сравнении с первым кварталом 2024 года объем поставок филе минтая вырос на 85%, почти до 102 миллионов долларов, а филе трески - на 51%, до 24 миллионов долларов.
"В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостной объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай - в 2,5 раза", - уточнил руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
Россия увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая