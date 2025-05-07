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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Ленты"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Ленты" - 07.05.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Ленты"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщили в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:34+0300
2025-05-07T13:34+0300
2025-05-07T13:34+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщили в агентстве. "Изменение прогноза по кредитному рейтингу ООО "Лента"... со "Стабильного" на "Позитивный" отражает ожидания агентства относительно того, что операционные и финансовые показатели компании могут улучшиться в ближайшие 12–18 месяцев", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в рамках расчета количественных показателей АКРА использовало отчетность МКПАО "Лента", потому что компания "является основным операционным активом и балансодержателем имущества". "Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, сильным операционным профилем, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой, очень сильной ликвидностью и высокой рентабельностью", - также указывает АКРА. В агентстве отмечают существенный рост продаж "Ленты", чему в основном способствует расширение сети магазинов, в связи с этим выручка по итогам прошлого года выросла на 44%. Также сообщается, что росту рентабельности способствовало сокращение доли административных и коммерческих расходов благодаря эффекту операционного рычага на фоне роста продаж, оптимизации затрат и снижению расходов на управление магазинами. При этом, к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенных показателей общей долговой нагрузки к скорректированной долговой нагрузки выше 2,0х и 4,0х соответственно на фоне снижения средневзвешенной рентабельности по FCF, а также существенное ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности при снижении показателя краткосрочной ликвидности до уровня ниже 1,0х.
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финансы, банки, акра, "лента"
Экономика, Финансы, Банки, АКРА, "Лента"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Ленты"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" на уровне "АА+(RU)"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщили в агентстве.
"Изменение прогноза по кредитному рейтингу ООО "Лента"... со "Стабильного" на "Позитивный" отражает ожидания агентства относительно того, что операционные и финансовые показатели компании могут улучшиться в ближайшие 12–18 месяцев", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках расчета количественных показателей АКРА использовало отчетность МКПАО "Лента", потому что компания "является основным операционным активом и балансодержателем имущества".
"Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, сильным операционным профилем, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой, очень сильной ликвидностью и высокой рентабельностью", - также указывает АКРА.
В агентстве отмечают существенный рост продаж "Ленты", чему в основном способствует расширение сети магазинов, в связи с этим выручка по итогам прошлого года выросла на 44%. Также сообщается, что росту рентабельности способствовало сокращение доли административных и коммерческих расходов благодаря эффекту операционного рычага на фоне роста продаж, оптимизации затрат и снижению расходов на управление магазинами.
При этом, к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенных показателей общей долговой нагрузки к скорректированной долговой нагрузки выше 2,0х и 4,0х соответственно на фоне снижения средневзвешенной рентабельности по FCF, а также существенное ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности при снижении показателя краткосрочной ликвидности до уровня ниже 1,0х.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"