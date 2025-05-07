https://1prime.ru/20250507/aktsii-857359823.html
Российский рынок акций перешел к легкому повышению
Российский рынок акций перешел к легкому повышению - 07.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к легкому повышению
Российский рынок акций перешел к легкому повышению в ходе основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:10+0300
2025-05-07T13:10+0300
2025-05-07T13:10+0300
экономика
рынки
акции
торги
москва
алексей антонов
богдан зварич
мосбиржа
юнипро
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к легкому повышению в ходе основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.03 мск увеличивается на 0,19%, до 2825,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1165,69 пункта. Утром индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 790,14 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Юнипро" (+2,5%), ПИКа (+2,3%), "Фосагро" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-0,6%), МТС (-0,3%), НЛМК (-0,3%). Российский рынок акций в среду, скорее всего, попробует еще немного подрасти, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако усиление внешнеполитических опасений будет сдерживать от наращивания длинных позиций. Основная масса коротких позиций, открытых ранее в расчете на падение цен, была закрыта вчера, и они не станут "топливом" для подъема акций", - добавляет он. Подъем рынка создал хорошие условия для инвесторов, имеющих в портфелях длинные позиции и желающих сократить их объем для снижения рисков, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом, в отсутствии существенных поводов для направленного движения рынка, мы ожидаем низкую активность участников торгов, что связано с предстоящими длинными выходными. В сложившихся обстоятельствах торги среды индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 2760-2840 пунктов, сместившись во второй половине дня к его нижней границе", - заключает он.
https://1prime.ru/20250507/aktsii-857345042.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, акции, торги, москва, алексей антонов, богдан зварич, мосбиржа, юнипро, аэрофлот
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА, Алексей Антонов, Богдан Зварич, Мосбиржа, юнипро, Аэрофлот
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к легкому повышению в ходе основной сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.03 мск увеличивается на 0,19%, до 2825,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1165,69 пункта. Утром индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 790,14 пункта.
В частности, заметно растут в цене бумаги "Юнипро" (+2,5%), ПИКа (+2,3%), "Фосагро" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-0,6%), МТС (-0,3%), НЛМК (-0,3%).
Российский рынок акций в среду, скорее всего, попробует еще немного подрасти, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако усиление внешнеполитических опасений будет сдерживать от наращивания длинных позиций. Основная масса коротких позиций, открытых ранее в расчете на падение цен, была закрыта вчера, и они не станут "топливом" для подъема акций", - добавляет он.
Подъем рынка создал хорошие условия для инвесторов, имеющих в портфелях длинные позиции и желающих сократить их объем для снижения рисков, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом, в отсутствии существенных поводов для направленного движения рынка, мы ожидаем низкую активность участников торгов, что связано с предстоящими длинными выходными. В сложившихся обстоятельствах торги среды индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 2760-2840 пунктов, сместившись во второй половине дня к его нижней границе", - заключает он.
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии