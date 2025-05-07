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Российский рынок акций перешел к легкому повышению

Российский рынок акций перешел к легкому повышению - 07.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к легкому повышению

Российский рынок акций перешел к легкому повышению в ходе основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:10+0300

2025-05-07T13:10+0300

2025-05-07T13:10+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к легкому повышению в ходе основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.03 мск увеличивается на 0,19%, до 2825,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1165,69 пункта. Утром индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 790,14 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Юнипро" (+2,5%), ПИКа (+2,3%), "Фосагро" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-0,6%), МТС (-0,3%), НЛМК (-0,3%). Российский рынок акций в среду, скорее всего, попробует еще немного подрасти, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако усиление внешнеполитических опасений будет сдерживать от наращивания длинных позиций. Основная масса коротких позиций, открытых ранее в расчете на падение цен, была закрыта вчера, и они не станут "топливом" для подъема акций", - добавляет он. Подъем рынка создал хорошие условия для инвесторов, имеющих в портфелях длинные позиции и желающих сократить их объем для снижения рисков, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом, в отсутствии существенных поводов для направленного движения рынка, мы ожидаем низкую активность участников торгов, что связано с предстоящими длинными выходными. В сложившихся обстоятельствах торги среды индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 2760-2840 пунктов, сместившись во второй половине дня к его нижней границе", - заключает он.

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рынки, акции, торги, москва, алексей антонов, богдан зварич, мосбиржа, юнипро, аэрофлот