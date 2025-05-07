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Российский рынок акций умеренно растет днем в среду

Российский рынок акций умеренно растет днем в среду - 07.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет днем в среду

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, отчасти благодаря оптимизму вокруг дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:47+0300

2025-05-07T15:47+0300

2025-05-07T15:47+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, отчасти благодаря оптимизму вокруг дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.40 мск рос на 0,28%, до 2 827,85 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,13%, до 62,23 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня открылся в минусе и на время опустился под 2800 пунктов, однако покупатели быстро вернули бенчмарк в зеленую зону, и он уже приближается к 2840 пунктов. Нефть продолжила ценовое восстановление, в то же время рубль сегодня склонен к укреплению", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня начинается официальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в части поставок в Китай российского газа. Это создает оптимистичный фон для локальных акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Оптимизму инвесторов способствует дорожающая нефть, цены на нефть марки Brent показали рост, превышая в моменте 63 доллара за баррель, добавляет Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Агентство Блумберг ранее в среду передавало, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтегаза". На этом фоне акции "Сургутнефтегаза" замедлили рост с 3% до примерно 1,5%. В лидерах роста - акции ПИКа (+3,4%), "Фосагро" (+3,39%), "Мосэнерго" (+2,83%), "Распадской" (+2,67%), "Юнипро" (+2,6%). "Тяжеловесные акции "Газпрома" прибавляют около процента. По данным СМИ, глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего начавшегося визита в Москву может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему проекта газопровода "Сила Сибири-2". В лидерах же на данный момент акции ПИК и "Фосагро", прибавляющие более 3%, а на дне "турнирной таблицы" "Полюс" – бумага коррелирует с котировками золота, а они "краснеют", - рассказал Шепелев. В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,84%), "СПБ Биржа" (-0,69%), префы "Транснефти" (-0,57%), обыкновенные акции ММК (-0,32%), "ОГК-2" (-0,29%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" также ожидает завершения дня в пределах 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи. "В ближайшие дни рынок, вероятно, останется волатильным. Внимание инвесторов будет приковано к итогам визита китайского лидера, новостям по санкционной тематике и динамике на сырьевых площадках. Приближение длинных майских праздников может способствовать снижению торговой активности. Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие семь дней можно обозначить в диапазоне 2750-2920 пунктов", - считает Ефанов из "Цифра брокер".

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рынок, торги, китай, москва, рф, си цзиньпин, владимир путин, наталья мильчакова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", сургутнефтегаз, газопровод "сила сибири"