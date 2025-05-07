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Российский рынок акций умеренно растет днем в среду
Российский рынок акций умеренно растет днем в среду - 07.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем в среду
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, отчасти благодаря оптимизму вокруг дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:47+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, отчасти благодаря оптимизму вокруг дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.40 мск рос на 0,28%, до 2 827,85 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,13%, до 62,23 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня открылся в минусе и на время опустился под 2800 пунктов, однако покупатели быстро вернули бенчмарк в зеленую зону, и он уже приближается к 2840 пунктов. Нефть продолжила ценовое восстановление, в то же время рубль сегодня склонен к укреплению", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня начинается официальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в части поставок в Китай российского газа. Это создает оптимистичный фон для локальных акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Оптимизму инвесторов способствует дорожающая нефть, цены на нефть марки Brent показали рост, превышая в моменте 63 доллара за баррель, добавляет Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Агентство Блумберг ранее в среду передавало, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтегаза". На этом фоне акции "Сургутнефтегаза" замедлили рост с 3% до примерно 1,5%. В лидерах роста - акции ПИКа (+3,4%), "Фосагро" (+3,39%), "Мосэнерго" (+2,83%), "Распадской" (+2,67%), "Юнипро" (+2,6%). "Тяжеловесные акции "Газпрома" прибавляют около процента. По данным СМИ, глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего начавшегося визита в Москву может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему проекта газопровода "Сила Сибири-2". В лидерах же на данный момент акции ПИК и "Фосагро", прибавляющие более 3%, а на дне "турнирной таблицы" "Полюс" – бумага коррелирует с котировками золота, а они "краснеют", - рассказал Шепелев. В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,84%), "СПБ Биржа" (-0,69%), префы "Транснефти" (-0,57%), обыкновенные акции ММК (-0,32%), "ОГК-2" (-0,29%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" также ожидает завершения дня в пределах 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи. "В ближайшие дни рынок, вероятно, останется волатильным. Внимание инвесторов будет приковано к итогам визита китайского лидера, новостям по санкционной тематике и динамике на сырьевых площадках. Приближение длинных майских праздников может способствовать снижению торговой активности. Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие семь дней можно обозначить в диапазоне 2750-2920 пунктов", - считает Ефанов из "Цифра брокер".
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рынок, торги, китай, москва, рф, си цзиньпин, владимир путин, наталья мильчакова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", сургутнефтегаз, газопровод "сила сибири"
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Наталья Мильчакова, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Сургутнефтегаз, Газопровод "Сила Сибири"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, отчасти благодаря оптимизму вокруг дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.40 мск рос на 0,28%, до 2 827,85 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,13%, до 62,23 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня открылся в минусе и на время опустился под 2800 пунктов, однако покупатели быстро вернули бенчмарк в зеленую зону, и он уже приближается к 2840 пунктов. Нефть продолжила ценовое восстановление, в то же время рубль сегодня склонен к укреплению", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Сегодня начинается официальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в части поставок в Китай российского газа. Это создает оптимистичный фон для локальных акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Оптимизму инвесторов способствует дорожающая нефть, цены на нефть марки Brent показали рост, превышая в моменте 63 доллара за баррель, добавляет Иван Ефанов из "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Агентство Блумберг ранее в среду передавало, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтегаза". На этом фоне акции "Сургутнефтегаза" замедлили рост с 3% до примерно 1,5%.
В лидерах роста - акции ПИКа (+3,4%), "Фосагро" (+3,39%), "Мосэнерго" (+2,83%), "Распадской" (+2,67%), "Юнипро" (+2,6%).
"Тяжеловесные акции "Газпрома" прибавляют около процента. По данным СМИ, глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего начавшегося визита в Москву может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему проекта газопровода "Сила Сибири-2". В лидерах же на данный момент акции ПИК и "Фосагро", прибавляющие более 3%, а на дне "турнирной таблицы" "Полюс" – бумага коррелирует с котировками золота, а они "краснеют", - рассказал Шепелев.
В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,84%), "СПБ Биржа" (-0,69%), префы "Транснефти" (-0,57%), обыкновенные акции ММК (-0,32%), "ОГК-2" (-0,29%).
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов.
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" также ожидает завершения дня в пределах 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи.
"В ближайшие дни рынок, вероятно, останется волатильным. Внимание инвесторов будет приковано к итогам визита китайского лидера, новостям по санкционной тематике и динамике на сырьевых площадках. Приближение длинных майских праздников может способствовать снижению торговой активности. Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие семь дней можно обозначить в диапазоне 2750-2920 пунктов", - считает Ефанов из "Цифра брокер".
Российский рынок акций перешел к легкому повышению