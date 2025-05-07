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Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку - 07.05.2025, ПРАЙМ
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:37+0300
2025-05-07T15:37+0300
2025-05-07T15:37+0300
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БАКУ, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА. Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади. "Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении. В среду из-за ограничений в московских аэропортах наблюдаются отмены и задержки рейсов. Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
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россия, баку, сербия, москва, александр вучич, росавиация
РОССИЯ, Баку, СЕРБИЯ, МОСКВА, Александр Вучич, Росавиация
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
АПА: самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
БАКУ, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА.
Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади.
"Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении.
В среду из-за ограничений в московских аэропортах наблюдаются отмены и задержки рейсов. Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
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