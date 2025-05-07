Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250507/apa-857367963.html
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку - 07.05.2025, ПРАЙМ
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:37+0300
2025-05-07T15:37+0300
россия
баку
сербия
москва
александр вучич
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_0:38:2417:1398_1920x0_80_0_0_11d689f0c37b7b092599c2025d6fd494.jpg
БАКУ, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА. Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади. "Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении. В среду из-за ограничений в московских аэропортах наблюдаются отмены и задержки рейсов. Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
https://1prime.ru/20250507/slutskiy-857355434.html
баку
сербия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_252:0:2165:1435_1920x0_80_0_0_9a9fe3dcf68bc1713dfe80d618c13fed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, баку, сербия, москва, александр вучич, росавиация
РОССИЯ, Баку, СЕРБИЯ, МОСКВА, Александр Вучич, Росавиация
15:37 07.05.2025
 
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку

АПА: самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает азербайджанское информагентство АПА.
Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади.
"Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении.
В среду из-за ограничений в московских аэропортах наблюдаются отмены и задержки рейсов. Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике
12:07
 
РОССИЯБакуСЕРБИЯМОСКВААлександр ВучичРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала