https://1prime.ru/20250507/ator-857374800.html

АТОР: почти каждый третий рейс из Москвы задержали или отменили 7 мая

АТОР: почти каждый третий рейс из Москвы задержали или отменили 7 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ

АТОР: почти каждый третий рейс из Москвы задержали или отменили 7 мая

Почти каждый третий рейс из Москвы задержан или отменен 7 мая, среднее время задержки - около трех часов на вылет и 40 минут на прилет, говорится в сообщении... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T17:58+0300

2025-05-07T17:58+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почти каждый третий рейс из Москвы задержан или отменен 7 мая, среднее время задержки - около трех часов на вылет и 40 минут на прилет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в частности, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", аэропортов Сочи, Казани и авиагаваней в ряде других регионов. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания. "Среднее время задержки рейсов в пяти крупнейших аэропортах России по состоянию на 16.30 7 мая составляло два часа на прилет и 40 минут на вылет. Ждать вылета из Москвы – дольше. В столице задержан или отменен каждый третий рейс", - сообщили в ассоциации. Уточняется, что среднее время задержки для московских аэропортов ("Домодедово", "Шереметьево", "Внуково") составляет три часа на вылет и 20 минут на прилет. Показатели по пяти крупнейшим аэропортам (включая "Пулково" и "Адлер") чуть лучше – задержка на вылет составляет два часа, на прилет - 40 минут. "Во Внуково до сих пор задержаны как минимум 35 рейсов, среди которых вылеты Pegasus Airlines, Azur Аir и Turkish Airlines в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. Всего не могут вылететь вовремя около половины рейсов. В Шереметьево задерживаются на вылет около 17% рейсов. В Домодедово задержаны на то или иное время либо отменены около трети рейсов, среди которых вылеты Emirates в Дубай, Red Wings в Тель-Авив и на Пхукет. В Сочи не уложились в расписание почти 40% вылетов, в Пулково – 20% рейсов", - рассказали в АТОР.

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