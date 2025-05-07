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Фондовые индексы АТР растут в среду утром

Фондовые индексы АТР растут в среду утром - 07.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут в среду утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после выхода решений Народного банка (ЦБ) Китая и экономической... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:17+0300

2025-05-07T08:17+0300

2025-05-07T08:17+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после выхода решений Народного банка (ЦБ) Китая и экономической статистики по Японии, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,61%, до 3 336,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1 967,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 22 772 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,33%, до 2 568,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,49%, до 8 191,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 36 877,5 пункта. Ранее в среду Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта с 15 мая. После снижения показатель составит 6,1%. "Пекин использует множество рычагов, чтобы восстановить доверие рынка. Это необходимая порция оптимизма для китайских акций, а также сильный сигнал об устойчивости перед растущими тарифными угрозами. Пекин явно дает понять, что не ждет разрешения вопроса торговых отношений между США и Китаем, на данный момент он смягчает неблагоприятные последствия для экономики и готовится к более длительной игре", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного стратега Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Рынки также обратили внимание на публикацию экономической статистики по Японии. Так, окончательная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) страны показала рост показателя до 51,2 пункта в апреле с 48,9 пункта в марте. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте.

https://1prime.ru/20250506/atr-857315005.html

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рынки, торги, индексы, китай, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi