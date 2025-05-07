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Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились на фоне оптимизма по торговле, свидетельствуют данные бирж. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:46+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились на фоне оптимизма по торговле, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,8%, до 3 342,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,46%, до 1 967,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 22 691,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,55%, до 2 573,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,33%, до 8 178,3 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,14%, до 36 779,66 пункта. Ранее в среду Китай заявил, что согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса. Перспективы переговоров поддержали склонность трейдеров к риску. Также ранее в среду Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта с 15 мая. После снижения показатель составит 6,1%. Инвесторы отреагировали и на внутреннюю макростатистику. Так, окончательная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии показала рост показателя до 51,2 пункта в апреле с 48,9 пункта в марте. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте.
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рынки, торги, индексы, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли на фоне оптимизма по торговле
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились на фоне оптимизма по торговле, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,8%, до 3 342,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,46%, до 1 967,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 22 691,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,55%, до 2 573,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,33%, до 8 178,3 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,14%, до 36 779,66 пункта.
Ранее в среду Китай заявил, что согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса. Перспективы переговоров поддержали склонность трейдеров к риску.
Также ранее в среду Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта с 15 мая. После снижения показатель составит 6,1%.
Инвесторы отреагировали и на внутреннюю макростатистику. Так, окончательная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии показала рост показателя до 51,2 пункта в апреле с 48,9 пункта в марте. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте.
Фондовые индексы АТР растут в среду утром