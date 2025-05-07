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Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения
Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения
Минпромторг РФ выделит 13,4 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) "Интеграл" по созданию магистральных и региональных самолетов нового... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:48+0300
2025-05-07T12:48+0300
экономика
бизнес
технологии
промышленность
рф
денис мантуров
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выделит 13,4 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) "Интеграл" по созданию магистральных и региональных самолетов нового поколения, сказано на сайте госзакупок. В 2022-2024 годах в рамках научно-исследовательской работы шифр "Интеграл-МС" был сформирован облик перспективного магистрального самолета, разработан вариант его оптимальной аэродинамической компоновки конструктивно-силовой схемы и др. Также выбраны технологии для снижения расхода топлива, снижения шума самолета на местности, повышения комфорта пассажиров. "НИР "Формирование НТЗ для создания перспективных магистральных и региональных самолетов нового поколения" Шифр "Интеграл"... Заказчик министерство промышленности и торговли Российской Федерации... Начальная цена 13 435 900 000,00 ₽", - сказано на сайте госзакупок. Планируется выделить на исполнение контракта в 2025 году – 0,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 5,8 миллиарда рублей, в 2027 году – 7 миллиардов рублей. Дата и время окончания срока подачи заявок - 14 мая. Дата подведения итогов определения поставщика - 16 мая. Контракт должен быть исполнен в пять этапов к 1 декабря 2027 года. Вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости 13 июня 2023 года сообщил, что НИЦ Институт имени Жуковского ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл".
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бизнес, технологии, промышленность, рф, денис мантуров, минпромторг
Экономика, Бизнес, Технологии, Промышленность, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг
12:48 07.05.2025
 
Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения

Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание магистральных и региональных самолетов

© flickr.com / Kuster & Wildhaber PhotographyСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© flickr.com / Kuster & Wildhaber Photography
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выделит 13,4 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) "Интеграл" по созданию магистральных и региональных самолетов нового поколения, сказано на сайте госзакупок.
В 2022-2024 годах в рамках научно-исследовательской работы шифр "Интеграл-МС" был сформирован облик перспективного магистрального самолета, разработан вариант его оптимальной аэродинамической компоновки конструктивно-силовой схемы и др. Также выбраны технологии для снижения расхода топлива, снижения шума самолета на местности, повышения комфорта пассажиров.
"НИР "Формирование НТЗ для создания перспективных магистральных и региональных самолетов нового поколения" Шифр "Интеграл"... Заказчик министерство промышленности и торговли Российской Федерации... Начальная цена 13 435 900 000,00 ₽", - сказано на сайте госзакупок.
Планируется выделить на исполнение контракта в 2025 году – 0,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 5,8 миллиарда рублей, в 2027 году – 7 миллиардов рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок - 14 мая. Дата подведения итогов определения поставщика - 16 мая. Контракт должен быть исполнен в пять этапов к 1 декабря 2027 года.
Вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости 13 июня 2023 года сообщил, что НИЦ Институт имени Жуковского ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл".
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