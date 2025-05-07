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Red Wings изменила маршрут авиарейсов в обход Пакистана и Индии

Red Wings изменила маршрут авиарейсов в обход Пакистана и Индии - 07.05.2025, ПРАЙМ

Red Wings изменила маршрут авиарейсов в обход Пакистана и Индии

Авиакомпания Red Wings изменила маршрут следования самолетов в обход воздушного пространства Пакистана и Индии, это не отразится на цене билетов, сообщили РИА... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:43+0300

2025-05-07T16:43+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings изменила маршрут следования самолетов в обход воздушного пространства Пакистана и Индии, это не отразится на цене билетов, сообщили РИА Новости в авиакомпании. В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. "В целях обеспечения безопасности полетов мы изменили маршрут следования наших самолетов в обход воздушного пространства Пакистана и Индии. Это не отразится на стоимости билетов", - рассказали агентству в Red Wings. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

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бизнес, мировая экономика, пакистан, индия, исламабад, red wings, мид