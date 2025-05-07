https://1prime.ru/20250507/aviakompanii-857377650.html

Старовойт рассказал, когда ожидается нормализация работы авиакомпаний

Старовойт рассказал, когда ожидается нормализация работы авиакомпаний - 07.05.2025, ПРАЙМ

Старовойт рассказал, когда ожидается нормализация работы авиакомпаний

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что рассчитывает на возвращение расписания авиакомпаний в России к нормальному режиму после сбоев из-за ограничений в | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T19:04+0300

2025-05-07T19:04+0300

2025-05-07T19:04+0300

роман старовойт

минтранс рф

авиакомпании

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что рассчитывает на возвращение расписания авиакомпаний в России к нормальному режиму после сбоев из-за ограничений в ряде аэропортов к концу дня в среду. В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков. "Мы рассчитываем, что к истечению дня вернемся к расписанию. Но все будет зависеть от мер безопасности, которые принимают силовики наши", - рассказал Старовойт журналисту Life Александру Юнашеву. Он добавил, что сейчас непростая ситуация из-за мер безопасности. У Минтранса РФ работает круглосуточный штаб. Совместно с РЖД организована перевозка пассажиров из Санкт-Петербурга.

https://1prime.ru/20250504/aeroporty-857251828.html

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роман старовойт, минтранс рф, авиакомпании