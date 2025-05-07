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Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов
Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов
Народный банк (ЦБ) Китая с 15 мая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, говорится в заявлении на сайте... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:05+0300
2025-05-07T07:05+0300
финансы
банки
экономика
китай
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ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая с 15 мая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, говорится в заявлении на сайте регулятора. "Народный банк Китая принял решение с 15 мая 2025 года снизить норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта", - говорится в заявлении. Вместе с тем глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на пресс-конференции в среду заявил, что эта мера предоставит около 1 триллиона юаней (порядка 138,9 миллиарда долларов) долгосрочной ликвидности. После снижения средневзвешенная норма обязательных резервов для финансовых учреждений составит 6,1%. Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% - самая низкая среди всех финансовых учреждений.
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финансы, банки, китай
Финансы, Банки, Экономика, КИТАЙ
07:05 07.05.2025
 
Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов

Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений

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ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая с 15 мая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, говорится в заявлении на сайте регулятора.
"Народный банк Китая принял решение с 15 мая 2025 года снизить норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта", - говорится в заявлении.
Вместе с тем глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на пресс-конференции в среду заявил, что эта мера предоставит около 1 триллиона юаней (порядка 138,9 миллиарда долларов) долгосрочной ликвидности.
После снижения средневзвешенная норма обязательных резервов для финансовых учреждений составит 6,1%.
Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% - самая низкая среди всех финансовых учреждений.
 
ЭкономикаФинансыБанкиКИТАЙ
 
 
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