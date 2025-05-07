https://1prime.ru/20250507/bank-857342786.html

Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов

Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов - 07.05.2025, ПРАЙМ

Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов

Народный банк (ЦБ) Китая с 15 мая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, говорится в заявлении на сайте... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:05+0300

2025-05-07T07:05+0300

2025-05-07T07:05+0300

финансы

банки

экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857342786.jpg?1746590740

ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая с 15 мая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, говорится в заявлении на сайте регулятора. "Народный банк Китая принял решение с 15 мая 2025 года снизить норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта", - говорится в заявлении. Вместе с тем глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на пресс-конференции в среду заявил, что эта мера предоставит около 1 триллиона юаней (порядка 138,9 миллиарда долларов) долгосрочной ликвидности. После снижения средневзвешенная норма обязательных резервов для финансовых учреждений составит 6,1%. Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% - самая низкая среди всех финансовых учреждений.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, китай