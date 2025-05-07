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"Сбер" и ВТБ предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов
"Сбер" и ВТБ предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Сбер" и ВТБ предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов
"Сбер" и ВТБ заявили РИА Новости, что из-за ограничения мобильного интернета в Москве и регионах возможны перебои в работе банкоматов и POS-терминалов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:58+0300
2025-05-07T13:58+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Сбер" и ВТБ заявили РИА Новости, что из-за ограничения мобильного интернета в Москве и регионах возможны перебои в работе банкоматов и POS-терминалов. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий к Дню Победы 9 мая. "В настоящий момент в Москве и Московской области введены ограничения в работе мобильного интернета, приложения банка могут быть недоступны... В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи", - сказали в пресс-службе "Сбера". В пресс-службе ВТБ сообщили аналогичную информацию. "В связи с возможными ограничениями в работе мобильного интернета в Москве и других регионах могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка, а также перебои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов", - сказали там. Банкоматы, расположенные в отделениях банка, работают штатно, добавили в ВТБ. Оба банка советуют для совершения операций онлайн подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее. "Банкоматы "Почта банка" и POS-терминалы подключены к проводному интернету, что обеспечивает стабильность работы в условиях недоступной сотовой связи. По оценке "Почта банка", в крупных сетях терминалы работают от проводной сети, поэтому их данная проблема также не коснется", - сказали в свою очередь в пресс-службе "Почта банка".
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технологии, россия, московская область, втб
Технологии, РОССИЯ, Московская область, ВТБ
"Сбер" и ВТБ предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов
"Сбер" и ВТБ предупредили о перебоях в работе банкоматов из-за ограничения связи
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Сбер" и ВТБ заявили РИА Новости, что из-за ограничения мобильного интернета в Москве и регионах возможны перебои в работе банкоматов и POS-терминалов.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий к Дню Победы 9 мая.
"В настоящий момент в Москве и Московской области введены ограничения в работе мобильного интернета, приложения банка могут быть недоступны... В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи", - сказали в пресс-службе "Сбера".
В пресс-службе ВТБ сообщили аналогичную информацию. "В связи с возможными ограничениями в работе мобильного интернета в Москве и других регионах могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка, а также перебои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов", - сказали там. Банкоматы, расположенные в отделениях банка, работают штатно, добавили в ВТБ.
Оба банка советуют для совершения операций онлайн подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее.
"Банкоматы "Почта банка" и POS-терминалы подключены к проводному интернету, что обеспечивает стабильность работы в условиях недоступной сотовой связи. По оценке "Почта банка", в крупных сетях терминалы работают от проводной сети, поэтому их данная проблема также не коснется", - сказали в свою очередь в пресс-службе "Почта банка".
Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета