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Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07 процента - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250507/benzin-857377906.html
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07 процента
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07 процента - 07.05.2025, ПРАЙМ
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 28 апреля по 5 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:06+0300
2025-05-07T19:06+0300
энергетика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 28 апреля по 5 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,3 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,66 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 13 копеек, до 71,25 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,05%, до 56,49 рубля за литр, Аи-95 - на 0,06%, до 61,72 рубля. При этом литр Аи-98 подешевел на 0,02% - до 84,03 рубля. Общая инфляция в стране с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 44 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 3 субъектах, более всего в Тюменской области, кроме автономных округов (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин практически не изменились. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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аи-92, аи-95, аи-98, росстат, дизтопливо, азс, бензин
Энергетика, Аи-92, Аи-95, Аи-98, Росстат, дизтопливо, АЗС, Бензин
19:06 07.05.2025
 
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07 процента

Росстат: бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,07%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 28 апреля по 5 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,3 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,66 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 13 копеек, до 71,25 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,05%, до 56,49 рубля за литр, Аи-95 - на 0,06%, до 61,72 рубля. При этом литр Аи-98 подешевел на 0,02% - до 84,03 рубля. Общая инфляция в стране с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению
5 мая, 14:56
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 44 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 3 субъектах, более всего в Тюменской области, кроме автономных округов (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин практически не изменились.
Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
ЭнергетикаАи-92Аи-95Аи-98РосстатдизтопливоАЗСБензин
 
 
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