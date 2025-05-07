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Фондовые индексы США растут в ожидании решений ФРС - 07.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250507/birzhi-857372584.html
Фондовые индексы США растут в ожидании решений ФРС
Фондовые индексы США растут в ожидании решений ФРС - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в ожидании решений ФРС
Основные фондовые индексы США в среду растут в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:01+0300
2025-05-07T17:01+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,41% - до 40 997,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,13%, до 17 712,58 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,3%, до 5 623,32 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. "ФРС снова будет повторять одно и то же: они не будут понижать ставку и постараются оттянуть этот момент как можно больше", - цитирует агентство Блумберг стратега La Francaise AM в Париже Франсуа Римо (Francois Rimeu). Трейдеры также оценивают корпоративную отчетность Disney. Выручка компании за второй квартал финансового года выросла на 7% в годовом выражении - до 23,6 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 22,12 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,45 доллара, что также оказалось выше ожиданий. Акции Disney дорожают на 9,6%.
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рынок, торги, индексы, сша, москва, париж, джером пауэлл, disney, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, МОСКВА, Париж, Джером Пауэлл, Disney, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:01 07.05.2025
 
Фондовые индексы США растут в ожидании решений ФРС

Биржи США растут в ожидании итогов заседания ФРС

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов.
По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,41% - до 40 997,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,13%, до 17 712,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 5 623,32 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
"ФРС снова будет повторять одно и то же: они не будут понижать ставку и постараются оттянуть этот момент как можно больше", - цитирует агентство Блумберг стратега La Francaise AM в Париже Франсуа Римо (Francois Rimeu).
Трейдеры также оценивают корпоративную отчетность Disney. Выручка компании за второй квартал финансового года выросла на 7% в годовом выражении - до 23,6 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 22,12 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,45 доллара, что также оказалось выше ожиданий. Акции Disney дорожают на 9,6%.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАМОСКВАПарижДжером ПауэллDisneyDow JonesNasdaq Composite
 
 
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