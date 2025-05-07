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Фондовые индексы Европы снизились - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы Европы снизились
Фондовые индексы Европы снизились - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились
Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
европа
dax
банк англии
индексы
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 8 559,33 пункта, французский CAC 40 - на 0,91% - до 7 626,84 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 23 115,96 пункта. Инвесторы оценивали европейскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем при прогнозе нулевой динамики. В годовом выражении показатель вырос меньше ожиданий - на 1,5%. В четверг будут опубликованы итоги майского заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Британский центробанк также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Определенное влияние на европейские индексы также могли оказать ожидания публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
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рынок, европа, dax, банк англии, индексы
Экономика, Рынок, ЕВРОПА, DAX, Банк Англии, Индексы
19:55 07.05.2025
 
Фондовые индексы Европы снизились

Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду снижением, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 8 559,33 пункта, французский CAC 40 - на 0,91% - до 7 626,84 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 23 115,96 пункта.
Инвесторы оценивали европейскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем при прогнозе нулевой динамики. В годовом выражении показатель вырос меньше ожиданий - на 1,5%.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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13:39
В четверг будут опубликованы итоги майского заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Британский центробанк также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Определенное влияние на европейские индексы также могли оказать ожидания публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
 
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