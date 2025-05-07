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Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4%
Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4%
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2025 года сократилась на 26,4% в годовом выражении и составила... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:52+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2025 года сократилась на 26,4% в годовом выражении и составила 2,173 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 3,38 евро с 4,42 евро в январе-марте прошлого года. Выручка по итогам квартала снизилась на 7,8% - до 33,758 миллиарда евро. Квартальный объем продаж компании при этом снизился на 1,4% - до 586 117 машин. В том числе продажи автомобилей марки BMW сократились на 2%, до 520 121 машин. Продажи Mini выросли на 4,1% - до 64 615 машин, а Rolls-Royce - упали на 9,4%, до 1 381 единицы. При этом продажи электромобилей увеличились на 28,5% - до 157 487 машин. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2024 года составлял 159 104 человека.
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бизнес, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5
Экономика, Бизнес, Мюнхен, BMW, Rolls-Royce, BMW X5
Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4%
Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4% и составила 2,173 миллиарда евро
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2025 года сократилась на 26,4% в годовом выражении и составила 2,173 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию снизилась до 3,38 евро с 4,42 евро в январе-марте прошлого года. Выручка по итогам квартала снизилась на 7,8% - до 33,758 миллиарда евро.
Квартальный объем продаж компании при этом снизился на 1,4% - до 586 117 машин.
В том числе продажи автомобилей марки BMW сократились на 2%, до 520 121 машин. Продажи Mini выросли на 4,1% - до 64 615 машин, а Rolls-Royce - упали на 9,4%, до 1 381 единицы. При этом продажи электромобилей увеличились на 28,5% - до 157 487 машин.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2024 года составлял 159 104 человека.
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